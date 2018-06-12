Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:23 TSİ )

HDP İzmit’te miting yapacak

Halkların Demokratik Partisi 24 Haziran seçimleri kapsamında İzmit’te bir miting gerçekleştirecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Örgütü, İzmit’te bir miting gerçekleştirecek. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün katılacağı miting İzmit Perşembe Pazarı’nda yapılacak. 17 Haziran Pazar günü yapılacak miting saat 14.00’de başlayacak. Miting sonrası sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”


HDP Eş Genel Başkanı Şahabettin Işık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmit’te büyük bir miting yapacağız. Halkımızın yoğun katılımıyla geçmesini bekliyoruz. Mitingimizde bir kez daha 1 oy Demirtaş’a 1 oy HDP’ye diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Miting için ilginç önlem! mask
Miting için ilginç önlem!
Millet İttifakı milletle buluştu mask
Millet İttifakı milletle buluştu
Akar: Ekonomi 7.4 şiddetinde sallanıyor mask
Akar: Ekonomi 7.4 şiddetinde sallanıyor
Akşener'in otobüsüne saldırı! mask
Akşener'in otobüsüne saldırı!
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz mask
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz
Doğan: Milletimiz doğru olanı yapar mask
Doğan: Milletimiz doğru olanı yapar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL