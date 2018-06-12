HDP İzmit’te miting yapacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Örgütü, İzmit’te bir miting gerçekleştirecek. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün katılacağı miting İzmit Perşembe Pazarı’nda yapılacak. 17 Haziran Pazar günü yapılacak miting saat 14.00’de başlayacak. Miting sonrası sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”



HDP Eş Genel Başkanı Şahabettin Işık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmit’te büyük bir miting yapacağız. Halkımızın yoğun katılımıyla geçmesini bekliyoruz. Mitingimizde bir kez daha 1 oy Demirtaş’a 1 oy HDP’ye diyeceğiz” ifadelerini kullandı.