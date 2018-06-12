CHP'den Yenişehir'de dev iftar

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı, her seçim döneminde büyük fark yediği Kocaeli'nin en kalabalık mahallesi konumundaki Yenişehir Mahallesinde bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftara CHP milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, milletvekili adayları Muhip Kanko, Anıl Acurman, Ebru Küçükaydın ve Cevdet Sezer, İzmit eski İlçe Başkanları Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, il ve ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
REFAHA ULAŞACAĞIZ
İftarda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ramazan ayında Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İftar sofralarından sonra siyasi konuşma yapmayı sevmiyorum. Ama buradaki kalabalığı görünce daha da ümitleniyorum. İnşallah 24 Hazirandan sonra refaha ulaşacağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
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Yenişehir Mah Muhtarlı - İzmitin değil Kocaeli'nin en kalabalık mahallesi Yenişehir Mahallesidir. 17bin seçmen, 25 bin nüfus ve 47 sandığı vardır.
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