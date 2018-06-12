AKP Kadın Kolları eski Başkanı ve 7’nci sıra milletvekili adayı olan Emine Zeybek hakkında Tahsin Tarhan’dan şok bir iddia geldi. Tarhan’ın iddiasına göre Zeybek bindiği tramvayda CHP’li bir vatandaşa, “Siz bu tramvay projesine karşıydınız kullanmanızda doğru değil” dediğini iddia etti. Tarhan resmi twitter hesabından yayınladığı paylaşımda, “AKP’nin Kocaeli Mv.A. Emine Zeybek bindiği tramvayda,CHP’li olduğunu öğrendiği vatandaşlarımızı ‘Siz bu tramvay projesine karşıydınız kullanmanızda doğru değil’ demiş. Emine hanıma hatırlatalım.Tramvay babasının malı değil. Alın terini vergi olarak devlete yatıran tüm halkımızın” cümlelerine yer verdi.
Bugün 10:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?
AKP Kadın Kolları eski Başkanı ve milletvekili adayı olan Emine Zeybek’in tramvaydaki bir yolcuya, “Siz bu tramvaya karşıydınız binmeyin” dediği iddia edildi
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Bugün 10:06 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
Zeze - Şimdi bu haberde : olaya şahit olan var mı? Olayı yaşayan varsa emin olun kimliğini gizlemez ve hatta şahitleri de destek olurdu! Gazetecilik size göre yalancılık mı
Orhan Doğru - Siz de bu ülkeye ve bu cumhuriyete karşısınız. O halde siz de bu ülkede yaşamayınız hanımefendi.
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