Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?

AKP Kadın Kolları eski Başkanı ve 7’nci sıra milletvekili adayı olan Emine Zeybek hakkında Tahsin Tarhan’dan şok bir iddia geldi. Tarhan’ın iddiasına göre Zeybek bindiği tramvayda CHP’li bir vatandaşa, “Siz bu tramvay projesine karşıydınız kullanmanızda doğru değil” dediğini iddia etti. Tarhan resmi twitter hesabından yayınladığı paylaşımda, “AKP’nin Kocaeli Mv.A. Emine Zeybek bindiği tramvayda,CHP’li olduğunu öğrendiği vatandaşlarımızı ‘Siz bu tramvay projesine karşıydınız kullanmanızda doğru değil’ demiş. Emine hanıma hatırlatalım.Tramvay babasının malı değil. Alın terini vergi olarak devlete yatıran tüm halkımızın” cümlelerine yer verdi.