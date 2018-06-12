Kaza gece saatlerinde, Çayırova kavşağında meydana geldi. Y.A.(35) idaresindeki 34 BCT 323 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün kavşakta bir an tereddüt yaşaması sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere girerken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yol ayrımındaki bariyerlere çarptı
Çayırova'da, yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz