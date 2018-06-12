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Kocaeli organ bağışında Türkiye birincisi

Kocaeli, Mayıs ayında Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan bin 908 organ bağışı ile nüfusa oranla Türkiye birincisi oldu.

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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye genelinde çok önemli bir başarıya imza attı. Organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve organ bağışının teşvik edilmesi konusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl genelinde yapılan çalışmalar neticesinde Mayıs ayı içerisinde bin 908 organ bağış sayısına ulaştı. Kocaeli, Mayıs ayında elde edilen rakamla nüfusa oranla açık ara fark elde ederek Türkiye 1.’si oldu. Yaptıkları çalışma ile önemli bir başarıya imza atan İlçe Sağlık Müdürlükleri ve kamu hastanelerinin organ bağışı birimi görevlilerine İl Sağlık müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney tarafından teşekkür belgesi verildi.

Elde edilen başarının tam bir ekip çalışması olduğunu açıklayan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmakta ve ülkemizdeki kadavra bağışçı sayısının yetersiz kalması sonucu her yıl binlerce kişi organ beklerken hayatını kaybedebilmektedir. Bu maksatla toplumun bilinçlendirilmesi ve organ bağışına teşvik edilmesi amacıyla Müdürlüğümüz tarafından her İlçe ve hastanelerimiz için hedef koyduk. İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve hastanelerimizin organ bağışı birimleri, il genelinde okul ve yurtlarda, alışveriş merkezlerinde, kent meydanlarında, sanayi bölgelerinde, kamu ve özel kurumlarda, bilgilendirme ve bağış stantları açıyorlar. İlde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, görsel ve yazılı medya organ bağışı ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Koyduğumuz hedefe ilk dönem içerisinde ulaşarak ilimizi Türkiye birinciliğine taşımada emeği olan herkese ve duyarlı davranışlarından dolayı bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Allah belanı vere senin sağlık müdürü!

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 10:15

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