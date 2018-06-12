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Emre Erkek Kuaförü’nden 10. Yıla özel kampanya

İzmit Bayındırlık’ta bulunan 17 Ağustos Bulvarı Bayındırlık İş Merkezi’nde yer alan Emre Erkek Kuaförü sahibi Emre Öz’den 10. Yıla özel kampanya

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İzmit Bayındırlık’ta bulunan 17 Ağustos Bulvarı Bayındırlık İş Merkezi’nde yer alan Emre Erkek Kuaförü sahibi Emre Öz’den 10. Yıla özel kampanya düzenlediğini duyurdu.30 Haziran Cumartesi günü birbirinden özel hediyelerle 10. Yılını kutlayacaklarını söyleyen Emre Erkek Kuaförü sahibi Emre Öz, ayrıca yüzde 50’ye varan indirim yapacağını dile getirdi. Daha önce pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve örnek davranışlarıyla Kocaeli halkının takdirini toplayan Öz, “10. yaşımızı kutlarken yanımızda olan tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Çeşitli ikramların olacağı programda ayrıca sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak. Hediyeler arasında fön makinesi,traş makinesi,kulak burun makinesi,Sprey - wax – jöle,Saç bakımı maskesi,Cilt bakimi maskesi,Çadır Restaurant’tan menü,Ayhan Usta- menü,Şef pasta - 5 kişilik pasta,Zibart- araç yıkama seti,Futbol topu, 3 adet 25 TL hediye çeki,puzzle,araç içi telefon tutucu yer alıyor.

Bugün 10:17 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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Yorumlar

(1)
01

Emre Erkek Kuaforu - Teşekkür ederim .

Tüm halkımızı bekliyoruz

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 10:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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