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​Bayramda ikramlar dengeli tüketilmeli

Manevı değeri büyük olan ve geleneksel olarak çok çeşitli yemeklerin yer aldığı özenli aile sofraları ile zenginleşen ramazan bayramında metabolızmayı yormamak için bilinçli beslenmek önemli.

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Ramazan Bayramı ve sonrasında öncelikli amacın Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı tekrar eski haline getirebilmek olduğunu söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu Metabolizmayı hızlandırmak ancak öğün sıklığını artırmak ve egzersiz yapmak önemli. Bunun için 25-3 saat ara ile küçük öğünler tüketmek ve gün boyu aktif olmaya dikkat edilmeli açıklamasında bulundu.

AĞIR YIYECEKLERDEN UZAK DURULMALI

Ağır yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu Gün boyu boş kalmaya alışan bir mideye birdenbire çok miktarda ve hazmı zor yiyecekler ile yüklenmek sindirim sistemi problemlerine neden olur. Besinlerin yavaş tüketilmesi ve iyi çiğnenmesi de rahat bir sindirim için önemli şeklinde konuştu.

TATLI ISTEĞI SÜTLÜ VEYA MEYVELI TATLILARLA KARŞILANABILIR

Bayramlarda özellikle şekerli yiyeceklerin tüketildiğine değinen Diyetisyen Sibel Mumcu Çeşitli şekerler çikolatalar baklava pasta börek gibi tatlılar ve hamur işleri gibi geleneksel bayram ikramları kan şekerini hızla yükselten enerji içeriği yüksek gıdalar olduğu için bu besinlerin tüketimine dikkat edilmeli dedi. Tatlı tüketme isteğinin şerbetli ağır tatlılar yerine taze ve kuru meyve sütlü veya meyveli tatlılar ile karşılanabileceğini vurgulayan Mumcu Misafire ikramda bulunurken de hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar taze veya kuru meyveler şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suları az şekerli limonata ayran gibi içecekler sunulabilir. Yazın sıcak günlerde miktarına dikkat etmek şartı ile dondurma alternatif bir seçenek olabilir önerisinde bulundu.

RAMAZAN NEDENIYLE VÜCUTTA OLUŞABILECEK SIVI KAYBI YERINE KONMALI

Ramazan nedeniyle vücutta oluşabilecek sıvı kaybının tekrar yerine konması için günde en az 2 litre su içilerek sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran taze sıkılmış meyve suyu az şekerli limonata gibi sıvı gıdaların eklenmesi gerektiğini belirten Mumcu bu dönemde çocuklara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu: RAMAZAN Bayramı her çocuğun sabırsızlıkla beklediği heyecanla şeker topladığı özel bir bayramdır. Aşırı şeker ve şekerli besin tüketimi büyüme gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir tehlikedir. Sürekli şeker tüketilmesi açlık duygusunu ortadan kaldıracağı için öğünlerde sağlıklı besin tüketimini engeller diş sağlığı açısından zararlıdır mide ve bağırsaklarda aşırı hassasiyete neden olur. Bu nedenle çocukların sadece ve sürekli şeker çikolata tüketmelerini engellemek bunun yerine sütlü tatlı meyve gibi besinleri tüketmelerini teşvik etmek yerinde olur.

SODEXO ENTEGRE HIZMET YÖNETIMI HAKKINDA

Ülkemizde 1992 yılından bu yana faaliyette bulunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ Türkiyenin en seçkin şirketlerine ve değerli kamu kuruluşlarına yemek temizlik bina yönetimi teknik destek çamaşırhane resepsiyon dokümantasyon yönetimi gibi pek çok alanda hizmet sağlıyor. Sodexonun global vizyonunun bir parçası olarak ise ülkemizdeki operasyonlarda tedarik zinciri ve istihdamın tamamı yerel kaynak kullanarak gerçekleştiriliyor.

Bugün 10:29 TSİ - Gündem

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