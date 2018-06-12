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Hürriyet, “Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Gebze’de düzenlen yeryüzü iftarında çocukların sevgilisi oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hürriyet, “Tüm çalışmalarımız çocuklarımızın geleceği için” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam Gebze ilçe Başkanlığının İnönü Mahallesi Org. Eşref Bitlis Parkı içerisinde düzenlediği yeryüzü iftar sofrası etkinliğine katıldı. CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz ve partililerin eşlik ettiği Milletvekili Hürriyet iftar programında çocukların sevgilisi oldu.

ONLAR İÇİN NE İSTESEK NE YAPSAK AZ

Düzenlenen iftar programında özellikle çocukların sevgilisi haline gelen CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet gösterilen ilgiden oldukça memnundu. Sık sık çocuklarla şakalaşan ve sarılan Hürriyet, “Bütün mücadelemiz çocuklarımız, geleceğimiz için. Bir gülüşlerine, yüreklerinden gelen sevgilerine, içten sarılmalarına dair tüm çalışmalarımız. Özgürce alabilecekleri eğitim ve barış içerisinde yaşama hakları için yorulmak nedir bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi. CHP’nin seçim bildirgesinde çocuklara önemli düzeyde yer ayrıldığını da sözlerine ekleyen Hürriyet, “Temel sağlık hizmetlerini, her çocuk için tümüyle ücretsiz yapacağız. Aile Sigortası kapsamındaki çocuklara sağlık, beslenme, kreş ve eğitim alanlarında destekler sağlayacağız. Çocukları her türlü suistimale, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı tavizsiz bir şekilde koruyacağız. Çocuk hastanelerini yaygınlaştıracağız. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz. Çocuklarımız için ne istesek ye yapsak az. Onlar ülkemizin geleceği” açıklamasında bulundu.

Bugün 10:56 TSİ - Siyaset

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