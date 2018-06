Tapu sorununu çözmezsem bana da Fatma demesinler

Gebze’nin Beylikbağı bölgesi olarak bilinen, Hürriyet ve Adem Yavuz Mahallelerinin yıllardır süren tapu sorunları bitmek bilmiyor. İki mahallenin sorunlarını mecliste de dile getiren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz Hürriyet Mahallesinde vatandaşlara seslenerek tapu konusunda iktidarın verdiği sözlerin yalan olduğunu ve insanların artık bu yalanlara inanmadıklarını söyledi.

İMAR BARIŞI SİZİN İÇİN DEĞİL

Miting havasında gerçekleşen programda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, son günlerde sık sık adı duyulan imar barışının Beylikbağı bölgesinde yer alan mahalleleri kapsamadığını dile getirerek, “Kimseyi kandırmasınlar. İmar barışı parselizasyon, imar yapılan yerlerde uygulanacak. Yani sizin gibi tapusu olmayan ya da tapu tahsis belgesi olan yerlerde uygulanmaz. Buradaki halkı kandırıyorlar. 2012’den beri her yıl seçimlerden önce aynı sözleri duyduk. Tapular çekmecede dediler. Her seçim öncesi aynı sözleri verdiler. Ama seçim sonrası o verilen sözler unutuldu. Mübarek Ramazan ayında Başbakan geldi söz verdi. Verin oylarınızı biz size tapularınızı vereceğiz dediler. Bakın yine Ramazan geldi. Her Ramazan aynı yalan. Artık bu yalanlara inanmamanız lazım. Tapularınızı seçimden önce almazsanız, seçimden sonra unutun. Seçimden sonra kimse size tapu falan vermeyecek. Çünkü bu yasa sizi kapsamıyor. Bu yasadan yararlanmak için başvurduğunuzda, tapu tahsis belgesine dayalı haklarınızdan feragat etmeniz istenecek. Yarın öbür gün sahip olduğunuz yerler sizlere çok pahalıya satılacak. Bütün kentsel dönüşümlerde bunu görüyoruz. İzmit Cedit Mahallesinde de verdikleri sözleri tutmadılar” dedi.

TAPULARI NEDEN SEÇİMDEN ÖNCE VERMİYORLAR

Açıklamasına devam eden CHP Milletvekili Hürriyet, “Sizleri müşteri olarak görüyorlar. Burada büyük bir rant var ve bu rantı birilerine peşkeş çekmek için sizi kullanıyorlar. Sizi işgalci gibi göstermek için tapu tahsis tapu tahsis belgesine dayalı haklarınızı elinizden almak için var güçleriyle uğraşıyorlar. Eğer öyle olmasaydı neden seçimden önce vermesinler tapularınızı? Neden seçimden sonraya kalıyor? Yerelde de genelde de iktidar değiller mi? Gece yarısı KHK’ları ile istedikleri her şeyi yapıyorlar. Ellerinde yetki var ama kullanmıyorlar. Ama kimse de aptal değil. Kendilerini uyanık zannediyorlar, ama değiller. Seçimden önce tapu yoksa oy da yok deyin bunlara. İmar barışından yararlanmak istediğinizde sahip olduğunuz araziler bakanlığın mülkiyetine geçecek. Bakanlık burayı sizlere müşteri gibi satacak. Bakanlık emlak beyanını tanımayacak. Zaten zor geçiniyorsunuz, ekonomik sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakanlığın dediği fiyata nasıl alacaksınız. Ondan sonra kusura bakmayın ama güle güle diyecekler. Kendi hakkınız, hukukunuz, alın teriniz için inanmayın bu yalanlara”

HAKKINIZI KORUMAK BENİM BOYNUMUN BORCU

CHP Milletvekili Hürriyet verdiği her sözün arkasında durduğunu belirterek, “Ben söz verdim ve her zaman yerine getirdim. ‘Her koşulda ve şartta her koşulda yanınızdayım. Elimden ne geliyorsa desteğim tamdır’ dedim. Ve hala o sözümün arkasındayım. Bundan sonraki süreçte de bu sorunu çözmezlerse, bunu CHP iktidarında çözdürmezsem benim adımda Fatma olmasın. Biz umutlarımıza göre vaat ederiz, endişelerimize göre sözlerimizi tutarız. Bizim umutlarımız da endişemiz de sizlersiniz. Büyüklerin söz verişleri yürüyüp duran bir define, ehil olmayanların söz verişleri ise akıp giden bir zahmet ve eziyettir. Sizlere bu eziyetlere layık görenlere kanmayın. İsterlerse bal gibi yaparlar ama istemedikleri ortada. Burada oy çalışması yapmıyorum. Önce insanız, ahlakımız var, siyaset sonra geliyor. Bu kentin bir milletvekili olarak sizleri uyarmak ve korumak benim boynumun borcu. Ama eninde sonunda 24 Haziran sonrasında CHP iktidarına uyanacağız” dedi. Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, “Belediye başkanı sizlere yalan taahhütlerde bulunuyor. Bu mahallemize rantiye gözüyle bakanlar tapu sorunlarını çözemezler. Çünkü burada büyük bir rant var. Sadece yalan vaatlerle sizleri aldatıyorlar” dedi.