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İYİ Parti kent bayramlaşmasına katılacak

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti kent bayramlaşmasına davet edildiklerini ve kent bayramlaşmasına katılacaklarını ifade etti.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, bayramın birinci günü gerçekleştirilecek olan kent bayramlaşmasına Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm tarafından davet edildiklerini ifade ederek, “Davet üzerine kent bayramlaşmasına katılacağız. Her ne kadar bizlere haksızlıklar yapılsa da bayramlarda küskünlerini bitmesinden yanayız. Bunun için kent bayramlaşmasına katılacağız” dedi. Ayrıca Kaman, parti bayramlaşmasının bayramın ikinci günü saat 14:00’da parti binasında olacağını ifade etti.

Bugün 11:02 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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