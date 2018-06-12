İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, bayramın birinci günü gerçekleştirilecek olan kent bayramlaşmasına Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm tarafından davet edildiklerini ifade ederek, “Davet üzerine kent bayramlaşmasına katılacağız. Her ne kadar bizlere haksızlıklar yapılsa da bayramlarda küskünlerini bitmesinden yanayız. Bunun için kent bayramlaşmasına katılacağız” dedi. Ayrıca Kaman, parti bayramlaşmasının bayramın ikinci günü saat 14:00’da parti binasında olacağını ifade etti.
Bugün 11:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
İYİ Parti kent bayramlaşmasına katılacak
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti kent bayramlaşmasına davet edildiklerini ve kent bayramlaşmasına katılacaklarını ifade etti.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz