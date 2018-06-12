AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı

Türkiye 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere doğru giderken, siyasette de söylemler sertleşiyor.
Fakat liderler arasındaki siyasi tartışmaların dışında kamuoyunda tartışma yaratacak bir paylaşım yapıldı. AKP Çınardere Mahalle Teşkilatı’nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hedef alındı.
İnce’yi eleştiren AKP’li hesap, Mustafa Kemal Atatürk’ü de isim vermeden hedef aldı. Hesaptan, İnce’nin fotoğrafıyla, “Bu güzel ülkem ikinci bir Selanikli vakası kaldıramaz” ifadeleri paylaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz