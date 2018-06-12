GKD, iftarda huzurevini ağırladı

GKD Kafe’de düzenlenen iftar yemeğine İzmit Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı ve huzurevi yaşlıları, Genç Kocaelililer Başkanı Umut Ongül, yönetim kurulu üyeleri Filiz Kayabay, yönetim kurulu üyelerinden Ayşe Çimen Ayaz, Özkan Naz Serhat Kabadayı, Yunus Akyürek, Kerem Çolak daha önce yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan Sedat Köse, Ayhan Varol katıldı.

‘BAYRAMLAŞMAYA DA BEKLİYORUZ’

Derneğin sahilde bulunan kafesinde gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan GKD Başkanı Umut Ongül, “Bizi kırmayarak bugün aramızda olan tüm yaşlılarımıza davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum.GKD ailesi olarak siz değerli büyüklerimizi ağırlamaktan onur duyduk” dedi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar sonrası şarkılar şiirlerle unutulmaz bir akşam gerçekleşti. Yemekte konuşan Huzur evi dernek başkanı Olcay Ilıcalı,”Bizi davet ettikleri için GKD yönetimine teşekkür ediyoruz. Yaşlılarımız için güzel bir akşam oldu” ifadelerini kullandı.

GKD Başkanı Ongül, her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız diyerek Bayramın birinci günü saat:15.30’da dernek lokalinde gerçekleşecek olan bayramlaşmaya herkesi davet ediyoruz” dedi.