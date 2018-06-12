Dilovası'nda koku tedirgin ediyor

Yaşanan çevre sorununa Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nihat Kocabay sosyal medyada tepki gösterdi ve yaşanan sorunu bir fotoğrafla anlattı.

Kokunun Fotoğrafı...

Yaşadığımız sıkıntıyı bu fotoğrafla izah etmeye çalıştık. Fakat bu bile Diliskelesi Mahallesi olarak yaşadığınız sorunu anlatmaya yetmez. ALO181 Çevre arıyorum telefondaki arkadaş kokunun kaynağını bize soruyor. Diyorumki kardeşim kokunun kaynağını bilmiyorum burada 6 OSB yüzlerce fabrika var siz şikâyetimi alın ve görevlileri yollayın geldiklerinde isterlerse kaynağı da bulurlar. Telefondaki arkadaşlar ısrarla aynı soruyu tekrar ediyor ben de kardeşim sen şikâyetimi bu şekilde al diyorum ve sonunda kaydımı aldığını söylüyor. Fakat haftalardır aynı kokuyla kardeş kardeş yaşıyoruz.

Ramazan ayının hürmetine ağzımdan gayri ihtiyari Allahım bizi bu kokuya mahkûm edenleri bizleri sermayenin keyfi tutumuna para kazanma hırsına mahkûm edenleri bu sıcak yaz ayında evimizde kapımızı penceremizi esir gibi kapalı olarak oturmaya mecbur edenleri ve bu sıkıntımızı görmezden gelenleri sana havale ediyorum diye dua ettim. Çünkü elimden başka bir şey gelmiyor. Not: Lütfen ALO 181i arayın .