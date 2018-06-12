Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Örgütü, ilçe binası önündeki sokakta düzenlediği iftar yemeğinde partinin Başiskele’deki mahalle temsilcilerini ve mahalle sakinlerini buluşturdu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Berna Çetin Peker, Demet Karaman, Suca Omurca, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve Başiskele İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri iftar yemeğine katılan isimler arasındaydı.
Bugün 11:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
CHP’liler Başiskele Örgütü’nün iftarında buluştu
CHP Başiskele İlçe’nin düzenlediği sokak iftarı yemeğinde partinin mahalle temsilcileri ve Başiskele sakinleri bir araya geldi.
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Bugün 11:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz