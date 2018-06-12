Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:48 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:49 TSİ )

CHP’liler Başiskele Örgütü’nün iftarında buluştu

CHP Başiskele İlçe’nin düzenlediği sokak iftarı yemeğinde partinin mahalle temsilcileri ve Başiskele sakinleri bir araya geldi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Örgütü, ilçe binası önündeki sokakta düzenlediği iftar yemeğinde partinin Başiskele’deki mahalle temsilcilerini ve mahalle sakinlerini buluşturdu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Berna Çetin Peker, Demet Karaman, Suca Omurca, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve Başiskele İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri iftar yemeğine katılan isimler arasındaydı.

Bugün 11:48 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı mask
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama… mask
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…
Millet İttifakı milletle buluştu mask
Millet İttifakı milletle buluştu
Akar: Ekonomi 7.4 şiddetinde sallanıyor mask
Akar: Ekonomi 7.4 şiddetinde sallanıyor
Akşener'in otobüsüne saldırı! mask
Akşener'in otobüsüne saldırı!
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz mask
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL