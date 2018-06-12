Yıldırım’dan belediyeye israf tepkisi..!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmit’teki aktif isimlerinden olan eski ilçe başkanı Selman Yıldırım sosyal medyayı aktif kullanıyor. Facebook hesabından partisinin tanıtım ve reklamını yapan Selman Yıldırım, AKP’li belediyelerin yanlışlarını da ortaya çıkarıyor. İzmit Belediyesi’ni sıkı markaja alan Yıldırım, belediyenin geçtiğimiz günlerde düzenlediği Alikahya Mahalle iftarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına yalnızca 500 kişi katıldı. Ancak belediye iftar için 2 bin kişilik yemek hazırlattı.

YEMEKLER ZİYAN OLDU

1.500 kişilik yemeğin ziyan olduğunu ifade eden Selman Yıldırım iftardan 5 dakika önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “İzmit Belediyesi 24 Haziran seçimleri öncesinde kesenin ağzını bir hayli açtı.Mahallelerde peşi sıra iftar programları gerçekleştiren belediye son olarak 9 Haziran'da Alikahya Mahallesi'nde 2 bin kişilik bir iftar sofrası kurdu.Ancak belediyenin programına katılım 400-500 kişiyle sınırlı kaldı.Mahalle halkının ilgi göstermediği iftar programı dolayısıyla hazırlanan fazladan 1.500 kişilik yemek ziyan oldu. Bu israf değildir de nedir” dedi.

ÇIRAKLAR BİLE YAPMAZ

Açıklamasını, yerel yönetimlerde işinin ehli kadroların görev yapması gerektiğini belirterek sürdüren Yıldırım, “Plansız, programsız çalışırsanız vatandaşın vergilerini böyle havaya atarsınız.Mahallede kaç kişi yaşıyor, kaç kişi iftara katılabilir, eksisi artısı ne olur hesaplarsınız.+-50-100 kişilik yemek söylersiniz.Bu anlaşılır.Ancak fazladan 1.500 kişilik yemek servisi hazırlamak akıl alır gibi değil.Sürekli olarak ustalık döneminden bahsediyorlar.Ancak bunların bu yaptıklarını işin ilk gününde çıraklar bile yapmaz.Fakat aydınlık günler yakın.Sevdası İzmit olan, hizmet etmek için yola çıkan işin ehli kadrolar millet için geliyor.”