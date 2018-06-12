8 ilçeye Millet Bahçesi yapılacak

AKP Kocaeli’nin 24 Haziran Seçim Beyannamesini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda açıkladı. 24 Haziran Seçim Beyannamesi açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, milletvekili adayları ve ilçe başkanları da katılım gösterdi. 103 sayfadan oluşan beyannamede 50 projeye yer verildi. Program da ayrıca Gebze’ye 2 tane olmak üzere İzmit, Darıca, Kartepe, Başiskele, Derince, Dilovası, Gölcük’e de Millet Bahçesi yapılacağı açıklandı. Fikri Işık 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları birçok önemli projenin müjdesini verdi.
KARAMSARLIK POMPALIYORLAR
Beyanname toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Seçimlere 12 gün kaldı. Bu seçimi de bitirmek üzereyiz. Yoğun geçen bir kampanyayla 24 Haziran’da yeni bir dönemi fiilen başlatacağız. Yeni bir hükümet sistemine geçeceğiz. Bazı çevreler sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyorlar. Sanki memleket yanıyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ama rakamlar yalan söylemiyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde yine yüzde 7,4 gibi bir büyümeyi yakaladı. Türkiye Hindistan’dan sonra en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Biz ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir” diye konuştu.
REALİTEDEN UZAKLAŞIYORLAR
“Bazıları siyaseti sadece polemik olarak algılıyor” diyen Işık, “Seçimler yaklaşıyor. Bu polemik siyasetini yapanlar mı yoksa hizmet siyasetini yapanlar mı kazanacak 12 gün sonra öğreneceğiz. Heybesinde bir şey olmayanlar her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Kıraathane ile kahvehanenin farkını bilmiyorlar. Onun üzerinden polemik yapıyorlar. Kıraathanenin önemini milletin evlatları iyi bilir. Seçim yaklaştıkça bazı siyasetçiler tamamen realiteden koptular. Biz milletimizin ne düşündüğünü, istediğini sürekli nabız tutarak belirledik. Bu taleplerin hayata geçmesi noktasında da gayretler gösterdik” dedi.
1 KASIM BEYANNAMESİNİN YÜZDE 76’SI TAMAM
Türkiye vizyonu her seçim döneminde paylaştıklarının altını çizen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kocaeli’de 5 yılda kazandıracağımız projeleri paylaşacağım. Bu projeler yapacağımız bütün projeler değil. Bazı projelerimizi yerel seçimler öncesinde açıklayacağız. Verdiğimiz sözün takipçisi olduğumuzu göstereceğiz. 1 Kasım seçimlerine giderken bir seçim beyannamesi sunmuştuk. Belediyelerimizin seçim beyannamelerimizin takipçisi olduk. Her belediye başkanımızla en az 3 defa bir araya geldik. Biliyoruz ki gelecek bir gün gelecek. Bugün de 1 Kasım öncesi açıkladığımız beyannamenizin yüzde 76’sı tamamlandı. Yüzde 24’de planlama ve projelendirme aşamasında. 122 projeden 49’u tamamen bitti. 38 tanesi devam ediyor. 6 tanesi ihale aşamasında. 29 proje planlama aşamasında” şeklinde konuştu. Işık Ardından hayata geçirilmiş büyük projeleri anlatarak sunuma geçti.
İZMİT FUAR ALANINA MİLLET BAHÇESİ
Millet Bahçelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Fikri Işık, “Millet bahçesi çok fonksiyonel bir bahçedir. Namazgahından, çeşmesine, ekilen her çiçek farklı bir sembol olacak. İlimize önemli sayıda Millet Bahçesi kazandıracağız. İzmit Fuar alanını Millet Bahçesi haline çeviriyoruz. Fuar alanını peşkeş çekecekler diyenlere yanıt veriyoruz. Düğün salonlarımızı elden geçireceğiz. Yani halkımızın alışkanlıklarını yok saymayacağız. Daha modern, ferah mekanlarda cemiyetlerimizin yapılmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın eğlence alanlarını da ihmal etmeyeceğiz” dedi.
ÜÇÜNCÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİNİ KURACAĞIZ
Projelere ilişkin açıklamalarına devam eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Gebze ve Hereke taş ocaklarını taşıyacağız. Burada Sekapark tarzı bir park yapacağız. Gebze stadını da bu bölgeye yapacağız. Kocaeli’ye üçüncü üniversiteyi de kazandıracağız. Kandıra Gıda İhtisas OSB’de de mahkeme süreci sonuçlandı. Burada maalesef geçmişte bir FETÖ oyunuyla uğraşmak durumunda kaldık. Şimdi bu dönemde Kandıra’mız için de çok ciddi bir istihdam kaynağı olacak olan Gıda İhtisas OSB’mizi hayata geçireceğiz. Gölcük’e yüzbaşılarda 300 yataklı bir devlet hastanesi kazandırıyoruz. İnşaatı başladı. İki yıl sürecek. Bu hastane hem vatandaşlarımıza hem donanmamıza hizmet verecek. Çayırova’ya da yeni bir devlet hastanesi yapacağız” diye konuştu.
PERŞEMBE PAZARI ALANI KENT MEYDANI OLACAK
Perşembe Pazarı alanını kent meydanı yapacaklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Perşembe pazarı alanını kent meydanı haline getireceğiz. Meydan içerisinde bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanları yer alacak. Ayrıca bölgenin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir yeraltı otoparkı da yapılacak” diye konuştu.
KOCAELİSPOR BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
“Kocaelispor kentimizin markası” diyen Fikri Işık, “Kocaelispor şahsi rant meseleleri yüzünden borç batağına batırıldı. Özellikle bakanımız Osman Pepe döneminde yoğun çabalar harcanmıştı. Bahri Yavuz’un kararlı tavrı, Büyükşehir belediye başkanımızın fedakarlığı sayesinde Kocaelispor borlarından büyük oradan kurtuldu. Derince’deki KEV tesisleri Büükşehir Belediyesine devredildi. Burada Olimpiyat Hazırlık Merkezi kuruyoruz. AKPye rant eleştirisinde bulunanların ümit ederim ki yüzleri kızarır” değerlendirmesinde bulundu.
PROJE SUNAN BAŞKA HAREKET YOK
Fikri Işık programdaki sözlerini, “Evsel atıkların önce ayrıştırılarak sonra da organik kısımlarının yakılarak enerji üreteceği tesisi bu 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Çevreye duyarlı bu tesisi şehrimize kazandıracağız. 5 yıl içerisinde hayata geçirmek istediğimiz projelerin bazıları bunlar. AKP dışında proje sunan ve kente gelecek vaat eden başka bir hareket yok. Bizim derdimiz hizmet. Muhalefetin geldiği nokta aslında çok hazin bir nokta. Bizler Cumhurbaşkanımızın takım arkadaşları olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok daha güzel günler göreceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.
İŞTE BEYANNAMEDE BULUNAN PROJELER
Gebze-Darıca-Çayırova Metrosu
Körfez-Derince-İzmit – Kartepe Metrosu
Kuruçeşme-Şehir Hastanesi-Alikahya Tramvayı
Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hızlı Tren Hattı
Kuzey Marmara Otoyolu
Güney Otoyolu
Gebze Tem Köprülü Kavşak ve Yan Yollar
Dilovası Kavşak Düzenlemeleri
İzmit-Kandıra Bölünmüş Yol
Derince D-100 ve Tem Bağlantısı
Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak ve Yol Projesi
Kuruçeşme Gişeler ve D-100 Düzenlemesi
İzmit Millet Bahçesi
Gebze Millet Bahçesi
Darıca Millet Bahçesi
Hünkar Çayırı Millet Bahçesi ve Fatih Otağı
Başiskele Seymen Milet Bahçesi
Kartepe Millet Bahçesi
Derince Millet Bahçesi
Dilovası Bayraktepe Millet Bahçesi
Gölcük Millet Bahçesi
Gebze Park
Kocaeli’ye Üçüncü Üniversite
Kocaeli Adalet Sarayı
Milli Mikro Çip Fabrikası
Kandıra Gıda İhtisas OSB
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yenileniyor
Gölcük Yeni Devlet Hastanesi
Çayırova Devlet Hastanesi
Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina
Sağlıklı Hayat Merkezleri
AMATEM ve ÇEMATEM
Engelli ve Yaşlı Yaşam Merkezi
3 Bin Yeni Derslik
Tüm Okullarda Tekli Eğitim
4. Sanayi Devrimi
Akçakoca Kütüphaneleri
Eskihisar Kültür Kalesi
Denizcilik Müzesi ve Su Tema Parkı
Kocaeli Kent Meydanı
Kandıra Kent Meydanı
Darıca Bayramoğlu Marinası
Gebze - Dilovası –Körfez TIR Parkı
Yerel Kalkınma Projesi
Gebze Olimpik Spor Kompleksi
Darıca Gençlik Eğitim Merkezi
Olimpiyat Hazırlık Merkezi
İzmit Olimpik Havuzu
Kartepe Gençlik Merkezi
Kocaeli Evsel Atık ve Enerji Üretim Tesisi
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Yorumlar
(2 )
Tarık - cengiz topel havalimanımızın adı bile geçmiyor. yazıklar olsun
Ali - Bunların hepsini yapacak para nereden geliyor?
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