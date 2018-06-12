8 ilçeye Millet Bahçesi yapılacak

AKP Kocaeli’nin 24 Haziran Seçim Beyannamesini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda açıkladı. 24 Haziran Seçim Beyannamesi açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, milletvekili adayları ve ilçe başkanları da katılım gösterdi. 103 sayfadan oluşan beyannamede 50 projeye yer verildi. Program da ayrıca Gebze’ye 2 tane olmak üzere İzmit, Darıca, Kartepe, Başiskele, Derince, Dilovası, Gölcük’e de Millet Bahçesi yapılacağı açıklandı. Fikri Işık 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları birçok önemli projenin müjdesini verdi.

KARAMSARLIK POMPALIYORLAR

Beyanname toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Seçimlere 12 gün kaldı. Bu seçimi de bitirmek üzereyiz. Yoğun geçen bir kampanyayla 24 Haziran’da yeni bir dönemi fiilen başlatacağız. Yeni bir hükümet sistemine geçeceğiz. Bazı çevreler sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyorlar. Sanki memleket yanıyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ama rakamlar yalan söylemiyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde yine yüzde 7,4 gibi bir büyümeyi yakaladı. Türkiye Hindistan’dan sonra en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Biz ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir” diye konuştu.

REALİTEDEN UZAKLAŞIYORLAR

“Bazıları siyaseti sadece polemik olarak algılıyor” diyen Işık, “Seçimler yaklaşıyor. Bu polemik siyasetini yapanlar mı yoksa hizmet siyasetini yapanlar mı kazanacak 12 gün sonra öğreneceğiz. Heybesinde bir şey olmayanlar her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Kıraathane ile kahvehanenin farkını bilmiyorlar. Onun üzerinden polemik yapıyorlar. Kıraathanenin önemini milletin evlatları iyi bilir. Seçim yaklaştıkça bazı siyasetçiler tamamen realiteden koptular. Biz milletimizin ne düşündüğünü, istediğini sürekli nabız tutarak belirledik. Bu taleplerin hayata geçmesi noktasında da gayretler gösterdik” dedi.

1 KASIM BEYANNAMESİNİN YÜZDE 76’SI TAMAM

Türkiye vizyonu her seçim döneminde paylaştıklarının altını çizen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kocaeli’de 5 yılda kazandıracağımız projeleri paylaşacağım. Bu projeler yapacağımız bütün projeler değil. Bazı projelerimizi yerel seçimler öncesinde açıklayacağız. Verdiğimiz sözün takipçisi olduğumuzu göstereceğiz. 1 Kasım seçimlerine giderken bir seçim beyannamesi sunmuştuk. Belediyelerimizin seçim beyannamelerimizin takipçisi olduk. Her belediye başkanımızla en az 3 defa bir araya geldik. Biliyoruz ki gelecek bir gün gelecek. Bugün de 1 Kasım öncesi açıkladığımız beyannamenizin yüzde 76’sı tamamlandı. Yüzde 24’de planlama ve projelendirme aşamasında. 122 projeden 49’u tamamen bitti. 38 tanesi devam ediyor. 6 tanesi ihale aşamasında. 29 proje planlama aşamasında” şeklinde konuştu. Işık Ardından hayata geçirilmiş büyük projeleri anlatarak sunuma geçti.

İZMİT FUAR ALANINA MİLLET BAHÇESİ

Millet Bahçelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Fikri Işık, “Millet bahçesi çok fonksiyonel bir bahçedir. Namazgahından, çeşmesine, ekilen her çiçek farklı bir sembol olacak. İlimize önemli sayıda Millet Bahçesi kazandıracağız. İzmit Fuar alanını Millet Bahçesi haline çeviriyoruz. Fuar alanını peşkeş çekecekler diyenlere yanıt veriyoruz. Düğün salonlarımızı elden geçireceğiz. Yani halkımızın alışkanlıklarını yok saymayacağız. Daha modern, ferah mekanlarda cemiyetlerimizin yapılmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın eğlence alanlarını da ihmal etmeyeceğiz” dedi.

ÜÇÜNCÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİNİ KURACAĞIZ

Projelere ilişkin açıklamalarına devam eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Gebze ve Hereke taş ocaklarını taşıyacağız. Burada Sekapark tarzı bir park yapacağız. Gebze stadını da bu bölgeye yapacağız. Kocaeli’ye üçüncü üniversiteyi de kazandıracağız. Kandıra Gıda İhtisas OSB’de de mahkeme süreci sonuçlandı. Burada maalesef geçmişte bir FETÖ oyunuyla uğraşmak durumunda kaldık. Şimdi bu dönemde Kandıra’mız için de çok ciddi bir istihdam kaynağı olacak olan Gıda İhtisas OSB’mizi hayata geçireceğiz. Gölcük’e yüzbaşılarda 300 yataklı bir devlet hastanesi kazandırıyoruz. İnşaatı başladı. İki yıl sürecek. Bu hastane hem vatandaşlarımıza hem donanmamıza hizmet verecek. Çayırova’ya da yeni bir devlet hastanesi yapacağız” diye konuştu.

PERŞEMBE PAZARI ALANI KENT MEYDANI OLACAK

Perşembe Pazarı alanını kent meydanı yapacaklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Perşembe pazarı alanını kent meydanı haline getireceğiz. Meydan içerisinde bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanları yer alacak. Ayrıca bölgenin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir yeraltı otoparkı da yapılacak” diye konuştu.

KOCAELİSPOR BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ

“Kocaelispor kentimizin markası” diyen Fikri Işık, “Kocaelispor şahsi rant meseleleri yüzünden borç batağına batırıldı. Özellikle bakanımız Osman Pepe döneminde yoğun çabalar harcanmıştı. Bahri Yavuz’un kararlı tavrı, Büyükşehir belediye başkanımızın fedakarlığı sayesinde Kocaelispor borlarından büyük oradan kurtuldu. Derince’deki KEV tesisleri Büükşehir Belediyesine devredildi. Burada Olimpiyat Hazırlık Merkezi kuruyoruz. AKPye rant eleştirisinde bulunanların ümit ederim ki yüzleri kızarır” değerlendirmesinde bulundu.

PROJE SUNAN BAŞKA HAREKET YOK

Fikri Işık programdaki sözlerini, “Evsel atıkların önce ayrıştırılarak sonra da organik kısımlarının yakılarak enerji üreteceği tesisi bu 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Çevreye duyarlı bu tesisi şehrimize kazandıracağız. 5 yıl içerisinde hayata geçirmek istediğimiz projelerin bazıları bunlar. AKP dışında proje sunan ve kente gelecek vaat eden başka bir hareket yok. Bizim derdimiz hizmet. Muhalefetin geldiği nokta aslında çok hazin bir nokta. Bizler Cumhurbaşkanımızın takım arkadaşları olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok daha güzel günler göreceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

İŞTE BEYANNAMEDE BULUNAN PROJELER

Gebze-Darıca-Çayırova Metrosu

Körfez-Derince-İzmit – Kartepe Metrosu

Kuruçeşme-Şehir Hastanesi-Alikahya Tramvayı

Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hızlı Tren Hattı

Kuzey Marmara Otoyolu

Güney Otoyolu

Gebze Tem Köprülü Kavşak ve Yan Yollar

Dilovası Kavşak Düzenlemeleri

İzmit-Kandıra Bölünmüş Yol

Derince D-100 ve Tem Bağlantısı

Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak ve Yol Projesi

Kuruçeşme Gişeler ve D-100 Düzenlemesi

İzmit Millet Bahçesi

Gebze Millet Bahçesi

Darıca Millet Bahçesi

Hünkar Çayırı Millet Bahçesi ve Fatih Otağı

Başiskele Seymen Milet Bahçesi

Kartepe Millet Bahçesi

Derince Millet Bahçesi

Dilovası Bayraktepe Millet Bahçesi

Gölcük Millet Bahçesi

Gebze Park

Kocaeli’ye Üçüncü Üniversite

Kocaeli Adalet Sarayı

Milli Mikro Çip Fabrikası

Kandıra Gıda İhtisas OSB

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yenileniyor

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi

Çayırova Devlet Hastanesi

Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina

Sağlıklı Hayat Merkezleri

AMATEM ve ÇEMATEM

Engelli ve Yaşlı Yaşam Merkezi

3 Bin Yeni Derslik

Tüm Okullarda Tekli Eğitim

4. Sanayi Devrimi

Akçakoca Kütüphaneleri

Eskihisar Kültür Kalesi

Denizcilik Müzesi ve Su Tema Parkı

Kocaeli Kent Meydanı

Kandıra Kent Meydanı

Darıca Bayramoğlu Marinası

Gebze - Dilovası –Körfez TIR Parkı

Yerel Kalkınma Projesi

Gebze Olimpik Spor Kompleksi

Darıca Gençlik Eğitim Merkezi

Olimpiyat Hazırlık Merkezi

İzmit Olimpik Havuzu

Kartepe Gençlik Merkezi

Kocaeli Evsel Atık ve Enerji Üretim Tesisi