Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:19 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Acurman: Yarınlarımızı birlikte kazanacağız

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Av. Anıl Acurman, Kartepe Ulus Pazarı’nda esnafın sorunlarını dinledi, “Hedefimiz sizlerin yarınlarınızı da kazanacağınız günleri inşa etmektir” dedi. Akşam programında da Kandıra Teksen Köyü’nde iftara katılan Acurman, hemşerilerinin bayramını da erkenden kutladı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

STANTLARI ZİYARET ETTİ
CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Av. Anıl Acurman, Pazar gününü de dolu dolu geçirdi. Kent merkezindeki programları sonrasında Kartepe’de kurulan Ulus Pazarı’nı ziyaret eden Acurman, bayram öncesinde alışverişlerini yapan vatandaşlarla sohbet etti, pazarcı esnafına da bereketli işler diledi. Pazar ziyareti öncesinde Pazar girişinde stant kuran CHP’lilerle de sohbet eden Acurman, bölgede ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen ve ilçe yöneticileri ile Saadet Partililere de başarılar diledi.

“SOSYAL HAYATLARINDAN KISARAK YAŞIYORLAR”
Ziyaretlerde Acurman’a CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kurtuluş Versan veilçe yönetimi de eşlik etti. Bayram öncesi alışverişi nedeniyle yoğunluğun fazla olduğu Ulus Pazarı’nda vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan Acurman, alım gücünün giderek zorlaştığını belirten vatandaşlara, “Vatandaşlarımız böylesine zor bir dönemde asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor. Yeri geliyor sosyal hayatından, gezmesinden kısarak idare ediyor. Bizim isteğimiz herkesin daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasıdır” dedi.

“ÖNCE ESNAFI KALKINDIRACAĞIZ”
Acurman, asgari ücretten gelir vergisini kaldıracaklarını da anlatarak, vatandaşların bayramlarını erkenden kutladı. Vatandaşı olduğu kadar esnafı da etkileyen ekonomik şartlara dikkat çeken Acurman, “Üretim ve satış maliyetleri yükseliyor ancak alım gücü gün geçtikçe düşüyor. Pazarda satış olsa da kazanan yok. Esnaf kazanmazsa kimse kazanamaz. Önce esnafı kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.

KANDIRA TEKSEN’DE İFTARA KATILDI
Ulus Pazarı ziyareti sonrasında Acurman, Kandıra Teksen Köyü’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve ilçe yönetiminin eşlik ettiği Acurman, iftar öncesinde hemşerileri ile sohbet ederek Kadir Gecesi’ni kutladı. Teksen halkıyla birlikte aynı sofrada iftarını yapan Acurman, “Bugün burada bizleri ağırlayan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum” dedi. 

Bugün 12:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Özlem - Sayın Anıl Bey'in milletvekili adayı olmasına çok mutlu oldum.Anıl Bey'in mesleğinde göstermiş olduğu başarısını devam ettireceğine eminim.Rabbım yolunuzu acık etsin...

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 17:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı mask
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama… mask
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…
CHP'den AKP'nin mitingine ilk yorum! mask
CHP'den AKP'nin mitingine ilk yorum!
Erdoğan'dan neşterli OHAL açıklaması mask
Erdoğan'dan neşterli OHAL açıklaması
Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi! mask
Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi!
Millet İttifakı milletle buluştu mask
Millet İttifakı milletle buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL