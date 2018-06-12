Acurman: Yarınlarımızı birlikte kazanacağız

STANTLARI ZİYARET ETTİ

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Av. Anıl Acurman, Pazar gününü de dolu dolu geçirdi. Kent merkezindeki programları sonrasında Kartepe’de kurulan Ulus Pazarı’nı ziyaret eden Acurman, bayram öncesinde alışverişlerini yapan vatandaşlarla sohbet etti, pazarcı esnafına da bereketli işler diledi. Pazar ziyareti öncesinde Pazar girişinde stant kuran CHP’lilerle de sohbet eden Acurman, bölgede ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen ve ilçe yöneticileri ile Saadet Partililere de başarılar diledi.

“SOSYAL HAYATLARINDAN KISARAK YAŞIYORLAR”

Ziyaretlerde Acurman’a CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kurtuluş Versan veilçe yönetimi de eşlik etti. Bayram öncesi alışverişi nedeniyle yoğunluğun fazla olduğu Ulus Pazarı’nda vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan Acurman, alım gücünün giderek zorlaştığını belirten vatandaşlara, “Vatandaşlarımız böylesine zor bir dönemde asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor. Yeri geliyor sosyal hayatından, gezmesinden kısarak idare ediyor. Bizim isteğimiz herkesin daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasıdır” dedi.

“ÖNCE ESNAFI KALKINDIRACAĞIZ”

Acurman, asgari ücretten gelir vergisini kaldıracaklarını da anlatarak, vatandaşların bayramlarını erkenden kutladı. Vatandaşı olduğu kadar esnafı da etkileyen ekonomik şartlara dikkat çeken Acurman, “Üretim ve satış maliyetleri yükseliyor ancak alım gücü gün geçtikçe düşüyor. Pazarda satış olsa da kazanan yok. Esnaf kazanmazsa kimse kazanamaz. Önce esnafı kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.



KANDIRA TEKSEN’DE İFTARA KATILDI

Ulus Pazarı ziyareti sonrasında Acurman, Kandıra Teksen Köyü’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve ilçe yönetiminin eşlik ettiği Acurman, iftar öncesinde hemşerileri ile sohbet ederek Kadir Gecesi’ni kutladı. Teksen halkıyla birlikte aynı sofrada iftarını yapan Acurman, “Bugün burada bizleri ağırlayan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum” dedi.