Fikri Işık zilin sesini duydu!

Erdoğan “33 bin kişilik stat yaptık. Ancak Kocaelispor hala Süper Lig’de değil. O kadar stadınız var, Kocaelispor’u Süper Lig’e bir türlü çıkaramadınız, başaramadınız” dedi.

30 MİLYONU BUHAR ETTİLER

Bilinen bir gerçek var ki, 33 bin kişilik stat Kocaelispor için değil, Süper Lig’e çıkarılacağı düşünülen ve fiyasko olarak sonuçlanan Kocaeli Birlikspor için yapılmıştı. Fikri Işık döneminde iki yılda yerinde sayan şirkette en az 30 milyon lira buhar olmuş, Fikri Işık şirketten elini çektikten sonra, dış gebelik üretimi kaderine terk edilmişti.

TOPU TACA ATTI

Erdoğan’ın mitingdeki Kocaelispor yorumu esnasında, Fikri Işık ve Kocaelispor’u yok sayan güruhun nasıl bir ruh hali olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Işık geçtiğimiz gün “Bu günleri görseydik, Kocaeli Birlikspor’u kurmazdık” diyerek bir bakıma topu taca atmış, bu söylemlerine kendisi de inanmamıştı. 3.Lig’e paraşütsüz düşen, transfer yasaklısı Kocaeli Birlikspor’u Kocaelispor’un eski futbolcularından Erhan Yılmaz’ın ardından Sinoplu bir iş adamı Hamit Maden yönetmeye çalışıyor.