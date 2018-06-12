Yıldız erkekler teniste gelenek değişmedi

KİMSEYE FIRSAT VERMEDİLER

İlki ilimizde düzenlenen, birbirinden yetenekli tenisçilerin raket salladığı Okullar Arası Yıldız Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren okullara, kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. İzmit Tenis Kulübü kortlarında 5 gün süren organizasyonda güçlü rakiplerinin arasından sıyrılan İstanbul Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu, kızlarda olduğu erkeklerde de şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

YALOVA VE ADANA OKULLARI ALKIŞLANDI

Turnuvada ikinciliği İstanbul Başakşehir Özel Vizyon Ortaokulu elde ederken, Yalova 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü ve Adana Yüreğir TOKİ Köprülü Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde 3. ve 4. sırada yer alan Yalova ve Adana Yüreğir okulları, devlet okulu olarak önemli bir başarının sahibi oldu. Protokolün elinden ödüllerini alan yıldız tenisçiler hayli mutluydu.