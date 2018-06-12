Yenidoğanlı Tolga Şanbay Dünya devlerine kafa tutuyor!.

Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyi şekilde yönetilen kulüplerinden İzmir’in dürnyaca ünlü kulübü Altınorduspor’da, U-11-12-13 ve 14 yaş gruplarının koordinatörlüğünü yapan İzmitli teknik adam Tolga Şanbay, U-14 takımı ile İspanya’da Dünya devlerini dize getirdi

SON DAKİKA GOLÜ İLE YARI FİNAL KAÇTI

Atletico Madrid’in bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Wanda Kupası için İspanya'da bulunan Altınorduspor ilk maçında Barcelona’yı 2-1, ikinci maçında Juventus’u 1-0, üçüncü maçında Liverpool’u 3-0, dördüncü maçında Benfica’yı 3-0 ve beşinci maçında da yine Liverpool takımını 1-0 mağlup etmeyi başararak, çeyrek finale kaldı. Yarı finale çıkma maçında Porto’ya son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Altınordu, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti.

ÖRNEK BİR KULÜP MODELİ!..

Müthiş bir başarıya imza atan Altınordu U-14 takımının İzmitli teknik adamı Tolga Şanbay “Dünya devlerine karşı başarılı olmak gurur veriyor. İlk başlarda Altınordu’yu hiç tanımayan büyük takımların alt yapı ekipleri şimdi maçlarımızı özellikle takip ediyor. Böyle bir kulüp modeli inanın bana yok. Mehmet Seyit Özkan başkanımızın vizyonu, çalışkan ekibi ve disiplinli futbolcuları ile Altınordu’nun dünya seviyesinde sporcu yetiştireceğine yürekten inanıyorum” dedi.