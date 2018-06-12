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Akpınar Körfez’de esnafın emeğini paylaştı

CHP Milletvekili adayı Yeşim Akpınar Körfez’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde çalışanlara yardım etmeyi de ihmal etmedi

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Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem milletvekili adayı Yeşim Akpınar, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Körfez’deki mahalle ziyaretlerine katıldı. Güney Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Akpınar’a seçimlerde neden CHP tercihinin yapılması gerektiğini anlattı. CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Körfez Kadın Kolu Başkanı Figen Ergün ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de Akpınar ile ziyaretlere katıldı.

ESNAFA YARDIM

İftar öncesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde girilmedik dükkan bırakmayan Akpınar yaptığı sohbetlerde özellikle işçilerin yaşadığı sorunlara değindi. Ülkenin sürüklendiği negatif havanın CHP’nin seçim bildirgesinde yer alan çözüm önerileri ile dağılacağını ifade eden Akpınar’ı ziyaret ettiği esnaflar dikkat ile dinledi. Akpınar ziyaretleri esnasında esnafa yardım etmeyi de ihmal etmedi.

Bugün 13:16 TSİ - Siyaset

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