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Sokağa yayılan koku ekipleri harekete geçirdi

İzmit'te bulunan 4 katlı bir evin bodrum katından yayılan koku, itfaiye ile AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

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Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, sokakta bulunan Hüseyin Esen’e ait 4 katlı binanın bodrum kısmından yayılan kokuyu fark etti. Kokunun ve dumanın doğalgaz hattından yayılıyor olabileceği ihtimali ile vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ile AFAD ekipleri kokunun sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokakta, AFAD ekiplerince gaz ölçümü yapıldı. Yapılan kontrollerde kokunun Hüseyin Esen’e ait 4 katlı binanın bodrum kısmından yayıldığı tespit edildi. Bodrum katının pencerelerini açan ekipler, yaptıkları incelemede insan sağlığına zarar vermeyecek derecede amonyak gazı olduğunu belirledi. Ekipler, gazı bodrum katının pencerelerinden tahliye etti.

Sabah saatlerinde komşularının bodrum katından dumanla birlikte çıkan gazı gördüklerini söyleyen bina sahibi Hüseyin Esen, "Bugün sabah kiracım çocuklarını hastaneye götürürken evin bodrumundan koku ile birlikte duman çıktığını görüyor. Daha sonra gelip bize haber verdi. Bodrumun pencereleri tel ile kapalıydı onları söktük. Daha sonra memur arkadaşlar geldi baktı. Amonyak gazıymış. Şimdi neden çıktığını bulamadılar, araştıracaklar" dedi.

Öte yandan İSU ekiplerinin şehir kanalizasyon hatlarında ilaçlama yaptığı ve kokunun bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Bugün 13:25 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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