Kocaeli’de aralarında Kocaeli eski Valisi Ercan Topaca, MİT mensupları, emniyet müdürleri, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve medya mensuplarının bulunduğu 63 kişinin hukuka aykırı şekilde dinlendiği usulsüz dinleme davasının 25'inci celsesi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 6'sı tutuklu 9 eski emniyet mensubu sanığın son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Usulsüz dinleme' suçlarından sanık Fahri Derici'yi 20 yıl 10 ay, Adulhadi Mehan'ı 18 yıl 1 ay 15 gün, Ertuğrul Tüz'ü 9 yıl 7 ay, Cengiz Kaya'yı 9 yıl 7 ay, İsmail Yaman'ı 22 yıl 3 ay 15 gün, Mehmet Emin Orhan'ı 14 yıl 2 ay, Fatih Akpınar'ı 'usulsüz dinleme' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına, Mehmet Adil Tilaver ve Fatih Özdere'yi ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.
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Usulsüz dinleme davasında hapis cezası
Kocaeli'de, aralarında vali, MİT mensupları, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları suçlaması ile 9 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada 9 sanığa 6 yıl 3 ay ile 22 yıl 3 arasında cezalar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz