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AKP'den yeni bedelli açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki açıklamalarının ardından bir açıklama da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, dün bedelli askerlik konusunda yaptığı açıklamada şartların oluştuğunu belirterek, "Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım." ifadelerini kullandı.


"YENİ HÜKÜMETİN İLK GÜNDEMİ"

Yıldırım'ın ardından, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bugün Habertürk TV'de bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  Elitaş, " Ya TSK 'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.

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Yorumlar

(1)
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Emre - ANA SAYFADAKİ GÖRSELE KAHKAHA ATTIM. İYİ ÖZETLEMİŞSİNİZ.

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 14:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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