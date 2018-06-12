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Serhat İlleri Derneği’nden son iftar

Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği’nin geleneksel iftar programlarından dördüncüsü Akkurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt ve İlhan Akkurt  sponsorluğunda hayata geçirildi

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İlimizin en aktif hemşeri derneklerinden biri olan Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği, her Ramazan ayında iftar programları organize ediyor. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki dernek binasının önünde verilen dördüncü iftar programının sponsorluğunu ilimizin tanınmış iş adamlarından Kemalettin Akkurt ve kardeşi İlhan Akkurt üstlendi.  İFTARA YOĞUN KATILIM800 kişinin katılım gösterdiği iftar programına Dernek Başkanı Necdet Karataş’ın yanı sıra Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Yöneticilerinden Nezahat Akbalık, AK Parti Milletvekili Aday Adayı Öztekin Kaşukci ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Geleneksel iftar yemeği öncesinde Kur'an okundu. İftar sonrası da hep birlikte dua edildi. “SON İFTARIMIZI YAPTIK”İftar programının ev sahibi, Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Karataş konuşmasında, “Kocaeli Serhat İlleri Kars, Ardahan, Iğdır Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğinin dördüncüsü Akkurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’un sponsorluğunda verildi. Yaklaşık 800 kişilik iftar yemeğine katılan misafirlerimize, üyelerimizi ve ikramda bulunan iş adamlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl son iftarımızı düzenledik. Her sene olduğu gibi iftarlarımız birlik ve dayanışma içerisinde geçti” diye konuştu. 

Bugün 14:10 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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