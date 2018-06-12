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Bugün 14:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:25 TSİ )

Işık’tan Akşener’e S-400 eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in S-400 füzeleri külliyeyi korumak için alınıyor iddiasına cevap verdi

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in S-400 füzeleri külliyeyi korumak için alınıyor iddiası üzerine, "Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. Düşünebiliyor musunuz? 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek bir füzeyi tespit edip onu imha etmesi için, ülkenin özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılacak bir sistemin külliyenin korunması için alınıyor gibi bir iddia ile ülkenin gündemine taşımanın bir tek açıklaması vardır. Ben ülke meselelerinden bir haberim. Hadi asker değilsiniz. İnsan bu kadar önemli bir iddiayı ortaya atmadan yanındakilere bir sorar” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli beyannamesini açıkladı. İzmit’te bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki programda Bakan Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Memleket yanıyormuş, batıyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi bir algı operasyonu ile karamsarlık pompalamaya çalışıyorlar. Ne kadar karamsarlık pompalamaya çalışırlarsa çalışsınlar rakamlar yalan söylemiyor. Dün açıklanan büyüme verisi Tükiye’nin 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 gibi bir büyümeyi yakaladığını ortaya koydu. Bir tarafta bizim muhalefetin söylemleri diğer tarafta rakamlar. Türkiye yüzde 7,4’lük büyüme ile Dünya’da Hindistan’dan sonra en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Biz ülkemizi, büyümeye, geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizim hedefimiz milletimize hizmet etmek ve bu ülkeyi laik olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak" dedi.

"12 gün sonra Allah’ın izni ile herkesin karnesini millet eline verecek"

"Biz ülkemiz için mücadele ederken, bazıları da siyaseti polemik olarak algılıyor" diyen Işık, "Polemik yapmayı siyasette yeter bir durum olarak görüyor. Bir miktar polemik siyasette yeter ama polemiği başlı başına siyaset zannetmek, hiçbir şekilde insanlara güven vermez. Size sadece ‘İyi polemik yapıyor ama ülkeyi yönetemez’ pozisyonuna getirir. 12 gün sonra bu polemik siyasetini yapanlar mı, hizmet siyasetini yapanlar mı milletten destek alacak bu ortaya çıkacak. Az kaldı. Sabretsinler. 12 gün sonra Allah’ın izni ile herkesin karnesini millet eline verecek" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin kültüründen bir haber olanlar kıraathane ile kahvehanenin farkını bile bilmiyorlar”

Seçim yaklaştıkça heybesinde bir şey olmayanlar konuşmaları ile söylemleri ile her geçen gün realiteden uzaklaştığını söylene Işık, “Bu milletin kültüründen bir haber olanlar kıraathane ile kahvehanenin farkını bile bilmiyorlar. Onun üzerinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar. Halbuki kıraathanenin bizim medeniyetimizde ne kadar önemli olduğunu bu milletin bütün evlatları çok iyi biliyor. Sadece seçim zamanı milleti hatırlayanlar, milletin köklerinden gelen kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramları sadece seçim üstü alelacele kullanmak durumunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

"Muhalefette bir iktidar vizyonu yok"

"Seçim yaklaştıkça bazı siyasetçiler tamamen realiteden koptular” diyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Geçen gün duyunca inanamadım. Bir genel başkan diyor ki, ’Bunlar S-400’leri külliyeyi korumak için alıyorlar.’ Savunma Bakanlığı yapmış ve bu konularda epey bir kafa yormuş bir arkadaşınız olarak, hani bazı ifadeler ardır trajikomik falan diye. Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. Düşünebiliyor musunuz? 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek bir füzeyi tespit edip onu imha etmesi için, ülkenin özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılacak bir sistemin külliyenin korunması için alınıyor gibi böyle bir iddia ile ülkenin gündemine taşımanın bir tek açıklaması vardır. Ben ülke meselelerinden bir haberim. Hadi asker değilsiniz. İnsan bu kadar önemli bir iddiayı ortaya atmadan yanındakilere bir sorar. Bu aslında şunun göstergesi seçim yaklaştıkça bunlar ülkenin de milletin de realitesinden uzaklaşıyorlar. Bakınız muhalefette bir iktidar vizyonu olmadığı için şunu yapacağız bunu yapacağız gibi bir projede yok. Böyle bir dert yok. Yine yaparsa AK Parti yapar. Halkımız da buna yürekten inanıyor. Onun için muhalefetin polemiğine gülüp geçiyor, bizi gördüğü zaman da ne yapacaksınız diye soruyor" diye konuştu.

Bugün 14:15 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

tarık - fikri bey ne oldu bu cengiz topel hakkındaki vaadleriniz

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 15:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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