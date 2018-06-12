Bir iftardan daha fazlası!

Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan ve büyük ilgi gören Yağız Kebap’ta iftar saatinde yer bulamayan müşterileri için açılıştan bir aylık bir süre geçmeden kapasite artırımına gitmek zorunda kaldı.

Yeni yeri Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasında hizmet veren Yağız Kebap’ın sahipleri bu ilgi karşında hem şaşkın hem de çok mutlu oldular

‘’YOĞUN İLGİ KARŞINDA KAPASİTE ARTTIRDILAR’’

Yeni yerlerinde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten işletme sahipleri Adnan Metin ve Cevdet Seyran ilgilerinden dolayı Kocaeli halkına teşekkür ederek şunları söylediler: ‘’Ramazanın ilk gününden bu güne kadar her akşam iftar saatinde masalarımızın tamamı doldu. Hatta rezervasyonsuz gelenleri maalesef ağırlayamadık. Bunun için gerçekten üzgünüz. Yerimiz 300 kişilikti ama özellikle gruplar halinde gelen iftar rezervasyonları ile mekanımızda iftarını açmak isteyen misafirlerimizi üzülerek de olsa geri çevirmek zorunda kaldık. Bunun için kapasitemizi daha da arttırdık.

‘’İFTAR İÇİN ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN’’

Kocaeli halkının yoğun ilgisine teşekkür ederken mekanımızda iftar yapmak isteyen misafirlerimizden özel ricamız, lütfen yine de rezervasyon yaptırsınlar.

‘’MİHENK TAŞIMIZ KAYITSIZ ŞARTSIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’’

Şunu da özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çok yoğun olmamıza rağmen kaliteden ödün vermemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Bizim en önemli mihenk taşımız, kayıtsız şartsız müşteri memnuniyetidir. İşte bu sorumlulukla işimizi icra ediyoruz. Aldığımız teşekkürlerle bu sorumluluk mutluluğa dönüşüyor bizde. Mübarek ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde verdiğimiz hizmetle misafirlerimizin ilgisine alakasına layık olmaya çalışacağız.

RAMAZAN BOYUNCA HER AKŞAM CANLI MÜZİK

Ayrıca ilimizin sevilen Sanatçısı Aşkın Günan ve Ekibi Ramazan Ayı boyunca iftardan hemen sonra misafirlerimizi eğlendirmeye devam edecek. Herkesi Yağız kalitesinde mekanımızda iftara davet ediyoruz’’Dedi.

Ailenizle birlikte muhteşem lezzetlerle iftarınızı yaparken nezih bir ortamda gönlünüzce eğleneceğiniz Yağız Kebap’ta 4 farklı menü bulunuyor.

Menü 1: 7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak ADANA veya URFA KEBAP, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 40TL.

Menü 2: 7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak TAVUK/KÖFTE KARIŞIK, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 40TL.

Menü 3: 7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak KAVURMA TABAĞI, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 50TL.

Menü 4: 7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak KARIŞIK IZGARA, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 60TL.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı No:65 (Eski KOSGEB Binası)

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46