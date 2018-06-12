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Bugün 14:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:31 TSİ )

Hyundai Assan’ın dev yatırımı ile birinci olduk

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ilimizin nisan ayında teşvikli yatırım projesi sıralamasında Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Kente birincilik getiren en önemli unsur ise Hyundai Assan’ın 1.9 milyar liralık yatırımı oldu. Proje kapsamında 105 kişinin istihdam edileceği bildirildi

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Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen teşvikli yatırım verilerine göre Kocaeli, yatırım projesi çekmede nisan ayının birincisi oldu. Geride kalan nisan ayında Kocaeli’de toplamda 2 milyar 94 milyon liralık yatırım öngören 6 proje teşvik belgesi aldı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konu hakkındaki değerlendirmesinde nisan ayında 515 yatırım projesinin teşvik belgesi aldığını ifade etti. 

1.9 MİLYARLIK YATIRIM

Teşvik belgelerinin tamamının yatırım tutarının 10.2 milyar lira olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Bu tutarın yüzde 20.5’ine karşılık gelen 2.1 milyar liralık kısmının ilimizde bulunduğunu memnuniyetle görüyoruz. 2.1 milyar liralık yatırımın ise 1.9 milyarı ilimizin otomotiv sektöründeki öncü firmalarından Hyundai Assan’dan gelmesini ayrıca olumlu buluyoruz. Bu büyük yatırım, nisan ayında Kocaeli’yi ilk sıraya taşımasının yanında taşıt araçlarını nisan ayında en çok yatırım çeken sektör konumuna da getirdi” dedi. 

SEKTÖRDE GELİŞİM

Sektörel bazda Türkiye’nin ihracatını otomotiv sektörünün sırtladığının altını çizen Zeytinoğlu, “2017 yılında otomotiv ihracatının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 15.3’e yükseldi. Yıllık 205 bin adet ilave üretim yapılması öngörülen Hyundai Assan’ın bu yatırımı ile ilimizin otomotiv sektöründeki üretimi daha da üst seviyelere çıkacak. 2017 yılında Kocaeli, otomotiv üretiminin yüzde 35.9’unu karşılıyordu. Sadece bu yatırımın devreye alınması ve tam kapasite çalışmasıyla oran yüzde 45’lere çıkacak. Böylece daha fazla üretim ve ihracat prensibiyle uzun vadeli sürdürülebilir büyüme de sağlanabilecek” diye konuştu.

HYUNDAİ ASSAN’IN YATIRIMI

Hyundai Assan’ın gerçekleştireceği ‘ürün çeşitlendirme ve modernizasyon’ yatırımı için 1 milyar 959 milyon lira harcanacak. Nisan ayında Türkiye’nin de en büyük yatırımı olan proje tamamlandığında ilave 105 kişilik istihdam sağlayacak. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, vergi indirimi gibi teşvikler tanınan yatırım projesi ile i10 ve i20 tiplerinde yılda 215 bin adet, i20 SUV tipi (B-SUV) yılda 40 bin adet araç üretim kapasitesi yaratılacak.

Bugün 14:29 TSİ - Ekonomi

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