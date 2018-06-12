Kocaeli Anneleri'nden örnek proje

Kocaeli Anneleri Derneği anlamlı bir projeye imza attı. Dernek Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesinde bulunan Anne Otelini yeniledi. Yeni yüzüne kavuşan Anne Otelinin açılış programına İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlunun yanı sıra İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney Ersin Emiroğlunun eşi Zeynep Emiroğlu Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır Hastane Başhekimi Dr. Hüseyin Şaşkın Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

NELER YENİLENDİ

Kocaeli Anneleri Derneğinin geçtiğimiz ay Wellborn Otelde düzenlenen kahvaltılı bağış organizasyonu ile Anne Otelinin yenilenmesi için ilk adımı attı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Sorumlu Müdürü Fatih Zer ile birlikte yürütülen Anne Otelinin iyileştirilmesi projesi titizlikle tamamlandı. Mevcut mekana yapılan eklemeler ve yeni alanda gerçekleştirilen tefrişattan sonra yatak sayısı iki katına çıkarıldı. Ortamın fiziki şartlar düzeltildi. Yatak baza komidinler alındı nevresimler yenilendi. Yeni olan her iki odanın da dolapları yenilendi çamaşır ve kurutma makinası mikrodalga fırın tedarik edildi. Mutfak tefrişatı yapıldı mekan parke kaplama yapıldı. Duvar kağıdı perdeler yenilendi ve televizyon alındı.

HEDEF 24 YATAK

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın Bu güzel proje için başta Hande hanım olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Amacımız kuvözde bebeği olan annelerimizin burada istirahat etmesi ve bebeklerinden ayrı kalmaması. Öncesinde 8 yatağımız vardı 16ya çıkardık. Hedefimiz 24 yatak diye konuştu.

DUYGUSAL ALT YAPISI OLAN BİR PROJE

Şaşkından sonra sözü alan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya Anne Oteli projesi diğer projelerimizde olduğu gibi duygusal alt yapısı olan bir proje. Anneler ve çocuklar için bir şeyler yapabildiğimiz için mutluyuz. Otelin yenilenme sürecini birlikte yürüttüğümüz Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi yetkililerine kahvaltı organizasyonumuzda bağışta bulan yardımsever dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ

Kaya'dan sonra sözü alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlunun eşi Zeynep Emiroğlu Duyarlılıkla yapıldığı için böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Buradaki hassasiyet farkındalık çok önemli. Annelik duygusunu içten bir şekilde yaşayan anneler ancak annelere yardımcı olabilir. Başta Handehanım olmak üzere fedakarca çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hem Kocaeli hem anneler için çok güzel bir kazanç dedi.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Emiroğlundan sonra sözü alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu Kocaeli Anneleri hikayesini başından sonuna kadar bildiğim çok güzel bir film. Öncesinde de projeleri vardı fakat dernekleştikten sonra somut adım atmaya başladılar. Anne olmak bambaşka bir şey. Annelik kadına verilmiş bir fıtrat. Sizler yavrusunu dünyaya getirmiş annelerin daha rahat bir ortamda kalabilmeleri için elinizi taşın altına koydunuz. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Burası hep var olsun ama kalanı az olsun diye ümit ediyorum ifadelerini kullandı.

STKLARIN İÇİNDE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Son olarak sözü alan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney Bugünki program yoğun olmasına rağmen her şeyi yüzüstü bırakıp geldim. Devletimiz çok güçlü sağlık alanında her şeyi yapıyor ama STKların işin içinde olması çok önemli. Onlar olunca duygusal iletişim daha iyi oluyor. Sağlık personelimize de çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri güler yüzü olmasa hiçbir anlamı kalmaz dedi.