Ncity yanı Antikkapı Restaurantta gerçekleşecek nikah töreni saat 19.00da başlayacak. Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarının kurucusu Ali Korkmaz ile Eda Hanımın iki oğlundan biri olan Av.Fatih Korkmaz Değirmendereli Emekli Astsubay merhum Hüseyin Karaman ile eşi Filiz Hanımın iki çocuğundan biri olan Merve Karaman yaklaşık bir yıldır devam eden birlikteliklerinin ardından nikah masasına oturuyor. İzmit Antikkapı Restaurantta gerçekleşecek nikaha ilimiz protokolünün yanı sıra eğitim ve siyasi çevrelerin de yoğun ilgisi bekleniyor. AK Parti İzmit İlçe başkanlığını 7 yıl başarıyla sürdüren Ali Korkmaz yaklaşık 2 bin kişiye davetiye hazırladıklarını belirterek Herkese davetiye ulaştırmaya çalışıyorum ama kısa süreçte ulaşamadığımız dostlara buradan açık davetimi iletmek isterim. Herkesi bu mutlu günümüzde yanımızda görmekten onur duyarım dedi. Huawei Mobilimden gönderildi
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Ali Korkmaz, oğlunu evlendiriyor
AK Parti eski İzmit İlçe Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmazın büyük oğlu Avukat Fatih Korkmaz 22 Haziran Cuma günü öğretmen Merve Karamanla hayatlarını birleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz