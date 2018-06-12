Çocuğun attığı salça kutusu başına geldi

Körfez'de, apartmanın zilini basarak kapının açılmasını bekleyen kadın, ikinci kattaki engelli çocuğun attığı salça kutusunun başına gelmesi sonucu yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın, komşusunu ziyaret etmek için apartmanın ziline basarak beklerken, ikinci katta oturan engelli bir çocuk salça kutusunu aşağı attı. Salça kutusunun başına isabet etmesi sonucu I.P. yaralandı. I.P. kanlar içerisinde yere yığılırken, kadını gören apartman sakinleri 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan I.P.'nin başına dikiş atıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.