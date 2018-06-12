Akar, ittifakın 6 vekil alacağını söyledi

CHP Kocaeli Milletvekili ve milletvekili adayı Haydar Akar, İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Ulusay, İlçe Yöneticisi Mehmet Baştürk, İzmit İlçe SKM’den görevli Dalistan Filiz, Bekirpaşa Mahalle sorumlusu Engin Eraslan ve il SKM görevlisi Berkay Yıldızlı ile birlikte sanayi sitesini gezdi. Gazetemizi de ziyaret eden Haydar Akar, 24 Haziran seçimleriyle ilgili tahminlerde bulundu.

6-6-1 OLUR

Akar, “Kocaeli’de milletvekili dağılımının 6-6-1 şeklinde yaşanabileceğini tahmin ettiğini söyleyerek CHP en az 4 milletvekili çıkartır. Birini SP diğerini İYİ parti alır. Duruma göre CHP’nin vekil sayısı 5’e de çıkabilir” dedi.

MHP ÇIKARTAMAZ

Haydar Akar, Cumhur ittifakındaki milletvekili dağılımları hakkında da tahminde bulundu. Akar, “Cumhur ittifakında MHP milletvekili çıkartamaz ve AKP toplamda 6 vekil çıkartabilir. MHP’nin mecliste grup kuracağını düşünmüyorum” dedi.

HDP BARAJI AŞAR

Haydar Akar, HDP’ ile ilgili, “Türkiye genelinde HDP’nin baraj sıkıntısı görünmüyor. Kocaeli’de bir milletvekili de HDP çıkartır. İki ittifaktan artan bir vekili de böylelikle HDP alabilir” dedi.

İNCE 35’İ BULUR

Akar, “Şuan Muharrem İnce’nin tüm mitingleri kalabalık geçiyor. 12 bin oy aldığımız Diyarbakır’da bile 20 bin kişilik miting yapabiliyor. İlk turda yüzde 35’i görecek gibi. İkinci turda ise SP’nin yüzde 50’lik bir desteği bile bu işi bitirebilir” dedi.

SAADET, DESTEK OLACAK

Haydar Akar, son olarak, “SP’nin Kocaeli de gücü yerinde. Kesinlikle bir milletvekili çıkartacaklar. İkinci turda da millet ittifakı için Muharrem İnce’ye destek vereceklerine inanıyorum. Bu dönem onlarda mevcut düzenin karşısında güçlü bir şekilde duruyorlar” dedi.