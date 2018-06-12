İzmit Kent Meydanı tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi eski valilik binasının bulunduğu alana yapılan kent meydanı ve otopark projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi. Saat 16.00’da gerçekleştirilen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Otoparkıyla bölgede parklanma imkânı oluşturacak proje, üzerindeki meydanla da şehre nefes aldıracak.

ŞEHRİN OTOPARKLARA İHTİYACI VAR

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Burada eskiden eski valilik binası vardı. Burayı maliyeden aldık. Burada güzel bir meydan yapalım dedik. Ve dediğimiz gibi yaptık. 400 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Bu tür otoparkların olmasını çok önemsiyoruz. Şehrin trafiğine takılmadan insanlar otomobilini burada park edecek. Şehrin bu tür otoparklara çok ihtiyacı var. Bu tür fırsatları bulduğumuzda değerlendiriyoruz. Kenti rahatlatmamız lazım. Burası ticaret kenti, ulaşım kenti. Nüfusu hızlı artan bir şehir Kocaeli. Bu ihtiyaçlara yetişmek çok önemli. Her yıl ortalama 40-50 bin kişi geliyor kentimize” dedi.

ESNAFIMIZI ÖNEMSİYORUZ

Karaosmanoğlu, “Şuranın yaklaşık 30 milyon lira maliyeti var. Köyler ve şehirler meydanlarıyla anılır. Meydan deyip geçmeyin. Burayı doldurma niyetinde değiliz. İnsanların dinlenebileceği şeyler yapacağız. Esnafımızı önemsiyoruz. Çevredeki esnaf kardeşimiz ihtiyaçları gidersin istiyoruz. Devlet organizatördür, denetleyicidir. Esnafın yapabileceği işi devlet yapmamalı. Biz tek şirketi bıraktık biz şimdi. Bunların parasını, çalışanını kontrol etmek zordur. Siyasilerin olduğu yerde senin adamın mı? Benim adamım mı? Vatandaşın yapamadığı işi devlet yapmalı. Ana felsefemiz bu” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK BEKLENTİ ULAŞIM

Otoparkın en çok esnaflar tarafından kullanmasını istediklerini ifade eden, “Karaosmanoğlu sözlerinin devamında, “Arkadaşlar araçlarınızı yolda bırakmayın. Onun için bu otoparkları yapıyoruz. Uzun bir süre bu otopark ücretsiz olacak. Halkımız alışsın. Esnafımız şehrin girişinde aracını buraya park edecek ve güvenli bir şekilde işine gidecek. Belediye binamızın arkasındaki ücretsiz otoparkımızda ücretsiz olarak devam edecek. Burası güzel bir meydan olacak. Tramvay durağımız da var burada. Tramvayda hedefimiz ileride şehir hastanesine ve Alikahya tarafına götürmektir. Raylı sistemi şehrimizin her noktasına götüreceğiz. İki araçla gidilecek yere artık tek biletle gideceğiz. Tek havuzda özellikle İzmit bölgesinde topluyoruz. Yakında uygulamaya geçeceğiz. En büyük beklenti ulaşım. Bu otoparklar şehrin içindeki damarları açacak” ifadelerini kullandı.

BU ALAN HEPİMİZE HİZMET EDECEK

Karaosmanoğlu sözlerini, “Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir. Eskiden eziliyorduk, eziliyorduk. Şimdi Allah'a şükür muhtaç değiliz. Bu büyük bir onur. Bundan sonra bütün mazlumları zilletten kurtaracağız. Model olduk. Dünyanın değişik yerlerinden yerel yöneticileri misafir ediyoruz. O misafirler, “Başkanım siz bizim babamızsınız. Bizim elimizden tutun şehirlerinizi nasıl dizayn ettiyseniz bize de öğretin, biz yapamıyoruz” diyorlar. Allah bizi bayraksız, devletsiz bırakmasın. Demokrasi olmasa biz buraları yapamazdık. 24 Haziran büyük bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bu alan hepimize hizmet edecek” ifadeleriyle sonlandırdı.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ GİDERİLDİ

Karaosmanoğlu’nun ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan kent meydanı ve katlı otopark hayırlı olsun. Burası uzun yıllar valilik binası olarak hizmet veren bir alan. Büyükşehir belediyemizin talebi doğrultusunda kent için önem taşıyan meydan çalışması tamamlandı. Kentlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi otopark. Araçlar çoğalıyor. Büyükşehir belediyesi önemli eksiklikleri gidermiş oldu. Meydanlar kültürel ve sanatsal anlamda önemli yerlerdir. Kocaeli’nin kültürüne ve sosyal yaşamına bu meydan önemli katkılar sunacaktır. İnsanların araçlarını buraya park ettikten sonra hafif raylı sistemle de ulaşım yapabilecekler” şeklinde konuştu.

MEYDAN VE OTOPARK

Kentte ferah bir meydan oluşturmak aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla proje hayata geçirildi. Kent meydanı şehrin nefes almasını sağlayan bir alan oluştururken meydanın altındaki otopark bölgede park imkanı sağlayacak. Meydanda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılarak zemin kaplaması yapıldı. Meydan, süs havuzları ve aydınlatmalarla süslendi. Akçaray Yeni Cuma tramvay durağına yakınlığıyla projedeki otopark sürücüler için cazip bir yer olacak.

357 ARAÇ KAPASİTE

Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışacak otopark 357 araç kapasitesine sahip. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrıldı. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanıyor. Otopark temmuz ayında hizmete girecek.

YARI OTOMATİK PARK

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak bir sistemle hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması bulunan otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkânı bulacak.