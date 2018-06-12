İnce'nin mitinglerini istihbarat izliyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dünkü Diyarbakır mitingine ilişkin konuşan Erdoğan, “Diyarbakır’da dün bir miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li” dedi. Erdoğan bu ifadeleriyle, Muharrem İnce’nin mitinglerini istihbaratın takip ettiğini açıklamış oldu.

Erdoğan, Muharrem İnce’nin Diyarbakır’daki mitingine ilişkin konuşmasının devamında, “Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada” dedi. Ancak Muharrem İnce’nin dünkü Diyarbakır mitinginde neredeyse birçok vatandaşın elinde Türk bayrağı vardı. Öyle ki, 75 yaşındaki yaşlı bir kadın, Kürtçe konuşarak Muharrem İnce’ye Türk bayrağı teslim etmişti. Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı da Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Erdoğan'ın sözleri, "Muharrem İnce'nin mitingiyle ilgili Erdoğan kandırıldı mı" sorusunu akıllara getirdi.

MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A İSTİHBARAT YANITI

Erdoğan’ın Diyarbakır’daki Muharrem İnce’nin mitingini istihbaratın izlediğini söylemesinin ardından, Muharrem İnce sosyal medya hesabından mesaj atarak Erdoğan’a çok sert yanıt verdi. “İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir?”diye soran Muharrem İnce, Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini yönelik ifadelerine gönderme yaparak şöyle yazdı:

Kaynak: Odatv

Muharrem İnce'nin resmi Facebook hesabından paylaştığı Diyarbakır mitinginden fotoğraf..