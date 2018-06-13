Kamyonu sollamak isterken elektrik direğine çarptı

Kaza öğleden sonra, Kartepe Rahmiye Mahallesinde meydana geldi. Altan Şancı idaresindeki 41 ND 450 plakalı otomobil önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı yönden başka bir kamyonun geldiğini fark eden Altan Şancı, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibi Altan Şancı'yı hasar gören araçtan çıkardı. Altan Şancı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.