Körfez'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. T.F.E. idaresindeki 34 PC 2590 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.N. idaresindeki 16 SYR 28 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 06 YLJ 47 plakalı minibüsle çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan B.E., S.E., S.E. ve F.E. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.