Kaza saat 18.15 sıralarında, TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde 4 otomobil ile 1 cip çarpıştı. Araçlar hasar görürken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yol yarım saat ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin araçları yol kenarında almasıyla yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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5 araç çarpıştı, yol ulaşıma kapandı
Körfez'de, TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, Ankara istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz