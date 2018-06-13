Aygün “24 Haziran küresel güçlere karşı mücadeledir”

Kocaeli Rizeliler Derneği üyeleri, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar organizasyonunda bir araya geldi. Derneğin yeni taşındığı Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Kevser Sokak adresindeki eski Altıntepe Restoran’da düzenlenen iftara AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, dernek yöneticileri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Kaçar, davete katılan herkese teşekkür etti. Dernek başkanı Çakır’ın ardından söz alan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin. Derneğin yeni yeri ve sosyal tesisleri hayırlı olsun” dedi.

Sahip çıkmazsak birileri tarafından yönetileceğiz

Ardından söz alan AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Son dönemde zor süreçleri birlikte yaşadık. Bir ülkeye yapılabilecek her türlü saldırıyı denediler. Dozajı arttırarak geldiler ama bugün birlik olmamız nedeniyle bütün taarruzlar geri tepti. Biz bunu geçmişte çok gördük, yaşadık. Yaşadığımız bu kritik süreçten siyasi irade, ekonomik güç ve askeri güç olarak daha sağlam çıkabilmesi adına yolumuza sağlam adımlarla devam etmeyi arzuluyoruz” dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan Aygün ise “Önümüzdeki günlerde ülkemizin bir seçimi var. Buna biz sahip çıkarsak bizim olacaktır, sahip çıkmazsak birileri tarafından yönetileceğiz. Biz bugüne kadar girdiğimiz seçimlerde iktidar olma mücadelesi verdik. Ama 24 Haziran seçimleri iktidar mücadelesi değil, bir küresel güç ve onların işbirlikçileri ile yapılan bir mücadeledir” dedi.

YENİDEN SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Dünyayı Erdoğan ile birlikte yönetelim diyecekler Aygün, “Küresel güçlerin denemedikleri yöntem kalmadı. Bölgemize 100 yıl önce gelerek topraklarımızı ele geçirmek isteyenler, ecdadımızın iman gücü sayesinde bu başarıyı elde edemedi. Şimdi istiklalimizi kazanmaya başladık, ekonomik olarak büyüdük, milli savunmamız yerli oldu, yeniden saldırmaya başladılar. Onlara göre Erdoğan’sız bir Türkiye’de hiçbir problem yoktur. Tek istedikleri o. Ama 24 Haziran’da nasıl 15 Temmuz’da tokadı yedilerse aynı tokadı yiyeceklerdir. O zaman artık Türkiye ile uğraşılamaz diyecekler ve dünyayı biz Erdoğan’la birlikte yönetelim diyeceklerdir. İşte o zaman o masada İslam Aleminin de bir temsilcisi olacak” şeklinde konuştu.