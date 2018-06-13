Sarıbay: Karaosmanoğlu evladına terbiye versin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay olağan basın toplantısını gerçekleştirdi. Sarıbay, İl binasında gerçekleştirdiği toplantıda kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçtiğimiz Cumartesi günü kentimizde düzenlediği mitingi değerlendirerek sözlerine başlayan Sarıbay, “Kocaeli mitingi basından da benim izlediğim kadarıyla çok coşkulu, umduğumuz, tahmin ettiğimiz kalabalığı da yakalamak üzere güzel bir miting oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye belirtti.

FOTOĞRAFLAR YANLIŞ

“Muharrem İnce İzmit’ten geldi geçti” diyen Sarıbay, “Kendisi Kocaeli mitingi için 10 numara miting dedi. Bu mitingle ilgili hiç eleştiri almadık. Miting başlamadan Dolphin’de fotoğraflar çekilmiş alan boşken. Muharrem İnce’nin konuşmasının sonuna doğru alan tamamen doldu. Bu sıcak havada oruçlu insanlarımızın bu kadar alanı doldurmasını beklemiyorduk. Bunun dışında mitingle ilgili servis edilen fotoğrafları Büyükşehir Belediyesi’nin basınına ait. Bu fotoğraflar tamamen yanlış” ifadelerini kullandı.

KAVGA SÖYLEMİ ORTAYA KOYUYOR

Mitingle ilgili sözlerine devam eden Sarıbay, “Mitingin kalabalık olması önemlidir fakat vatandaşların canlı olması gerekir. Bizim mitingimiz tamamen organik. Kendi isteğiyle gelenlerin doldurduğu bir mitingdi. Sadece Yalova’dan 2 otobüs geldi. O da Muharrem İnce Yalovalı diye. Biz bir siyasi parti olarak barış söylemi geliştirmek istiyoruz ama maalesef siyasi iktidar bundan uzak duruyor. Siyasi iktidar kavga söylemi ortaya koyuyor” dedi.

GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYECEĞİM

Konuşmalarına devam eden Sarıbay, “Bundan dolayı maalesef Muharrem İnce afişlerinin kesildiğini gördük. Ben kendi partililerime diyorum ki sakın rakip partilerin afişlerini kesmeyin. Ben afişleri kesen illa AK Parti demiyorum ama buna söylemleri yol açıyor. Ben, Sayın Valimizin Sayın Emniyet Müdürümüzün bu işin üzerinde durmadığını düşünüyorum. Bize kameralar olmasına rağmen hala bilgi verilmedi. Ben yetkililerden bilgi istiyorum. Bu konuyu bilgi alana kadar gündemden düşürmeyeceğim” şeklinde konuştu.

KANUNA SAYGILI OLMALI

“Cumhurbaşkanının gelişinden 2 gün evvel, baronun bulunduğu binaya korsan şekilde Cumhurbaşkanının afişinin asıldığını gördük” diyen Sarıbay, “Bina yönetimi buna izin vermedi. Cumhurbaşkanının etrafındaki insanlar kanuna saygılı olmalı. Ülkemiz, bu bağlamda tüm Avrupa nezdinde hak hukuk tanımayan bir yönetim olarak tanınmakta. Bu da medeni olan insanları üzmekte. Bugünlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu bizi ‘Veled-i Zina’ olarak nitelendirmiş. Şehrin aile reisinin önce kendi evladına terbiye vermesi lazım. Kimseye bunu demeye hakkı yok. Bu lafları ona iade ediyorum" dedi.

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILACAĞIM

Son olarak Sarıbay, “Siyasi iktidar Kandil’e harekat başlattı. Harekatın amacı milli duyguları öne çıkararak oy arttırmak. Bizler bu kadar olumsuzluğa rağmen ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Ben Kent Bayramlaşmasına katılacağım. Yarın ittifak içerisinde bulunduğumuz partilerle bayramlaşma programı hazırlayacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.