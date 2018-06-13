Akar: Sonunda millet ittifakına oy verin diyecek

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, seçim çalışmalarına İzmit Sanayi Sitesi, Mehmetali paşa ve Yenimahalle de yaptığı ziyaretlerle devam etti. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İlçe yöneticilerinin eşlik ettiği ziyaretlerde Akar, Sanayinin Başkentinde büyük küçük tüm sektörün kriz yaşadığını belirterek ‘"Türkiye bugüne kadar beton ekonomisinden yana oldu. Sanayi ekonomisinden yana olmalıyız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyanın en fazla faiziyle borçlanan ülkesi olduğunu belirten Akar, "Buradan nasıl çıkacağız? Vergisini ve sigortasını zamanında ödeyen firmalara devletin 1 yıl faizsiz kredi vermesi lazım. İşsizliğin olduğu bir ülkede huzur yoktur, bu ancak üretim ile olur başka türlü olmaz.’ dedi. İftar sonrası Yenimahalle de vatandaşlarla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın proje açıklamalarına dikkat çekerek ‘ Bir gün kalkıyor, Millet Kıraathanelerinde çay kek diyor, bir başka gün Millet Bahçelerinde yatıp yuvarlanağız, diyor. Bu kadar Millet dediğine göre 24 Haziran öncesinde biz beceremedik Millet İttifakına oy verin diyecektir.’ dedi.

YATIP YUVARLANAN DEĞİL YATIRIM YAPAN BİR TÜRKİYE

Akar konuşmasında şunları söyledi; ‘ AKP ve Erdoğan’ın İşsizliği nasıl düşürürüz, Enflasyonu nasıl indiririz, Faizleri nasıl aşağı çekeriz kısacası bu milletin yaşadığı ekonomik bunalımı nasıl ortadan kaldırırız gibi bir derdi yok, sabah Millet Kıraathanelerinde çay kek yiyin akşam da millet bahçelerinde yatıp yuvarlanın diyor. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce ve CHP olarak diyoruz ki ‘Yeni yatırımlar yapacağız, gençlerimize umut vaadedip bacası tüten fabrikalar yapacağız, kalkınan bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışacağız, üreteceğiz, kalkınacağız ve hep birlikte bölüşeceğiz.’ dedi.

Sahada yaptıkları çalışmalarda vatandaşlar da bir değişim beklentisinin olduğunun altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 24 Haziran da bu değişimin gerçekleşeceğini söyledi.