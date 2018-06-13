Akşener'den flaş TRT kararı

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için YSK'ya başvuran İYİ Parti, Meral Akşener yerine partiden başka bir ismin konuşma yapması talebinde bulundu.

YSK REDDETTİ, AKŞENER VAZGEÇTİ

İYİ Parti'nin bu talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı.