Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi üretimi Nisan'da bir önceki aya göre %0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi ise aylık %4,6 azalırken, yıllık %5,1 artış kaydetti. Foreks'in anketinde yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi

üretimi tahmini %5,9, arındırılmamış veride ise %4,5 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,3, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı.