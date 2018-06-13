Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi üretimi Nisan'da bir önceki aya göre %0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi ise aylık %4,6 azalırken, yıllık %5,1 artış kaydetti. Foreks'in anketinde yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi tahmini %5,9, arındırılmamış veride ise %4,5 seviyesindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,3, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı.
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