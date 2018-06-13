Yangın, sahur vaktinde Kartepe Suadiye Kestanelik Mahallesi Şükrü Şen’e ait ahırda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırdan alevlerin yükseldiğini gören Şen, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Yangın yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ahırın içindeki 15’e yakın büyükbaş hayvan ve 10 tane tavuğu dışarı çıkartan ekipler, 2 saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Şükrü Şen’in yanan samanları yeni aldığı öğrenildi. Çıkan yangında ahır ve samanlar yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.
Bugün 10:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Yanan ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı
Kartepe ilçesinde sahur vakti alev alev yanan ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz