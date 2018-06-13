Yanan ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı

Yangın, sahur vaktinde Kartepe Suadiye Kestanelik Mahallesi Şükrü Şen’e ait ahırda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırdan alevlerin yükseldiğini gören Şen, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Yangın yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ahırın içindeki 15’e yakın büyükbaş hayvan ve 10 tane tavuğu dışarı çıkartan ekipler, 2 saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Şükrü Şen’in yanan samanları yeni aldığı öğrenildi. Çıkan yangında ahır ve samanlar yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.