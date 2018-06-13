Bayramda otobüsler ve otoparklar ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 100 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste hat 200 dışındaki bütün toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olması kararlaştırıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talebiyle meydan otoparkları ve yol kenarında bulunan park yerlerinden de ücret alınmaması kararlaştırıldı.

ACİL GİRİŞİNE SU BASMASINI SORDULAR

CHP Grubu tarafından meclise 3 soru önergesi verildi. Yazılı önergelerden ilkinde Kocaeli Devlet Hastanesi’nin acil girişinde yaşanan su baskını soruldu. Konuyla ilgili olarak, “7 Haziran akşamı Kocaeli Devlet Hastanesi acil girişi ve bahçesini su basmıştır. Yeni yapılmış bir hastanenin acil girişinde ve bahçesinde suyun birikmesinde proje hatasının yada imalat hatasının neden olduğunu düşünüyoruz. Bu hatanın düzeltilmesi ve aynı sıkıntının bir daha yaşanmaması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BİR YAĞMURLA KARŞILAŞTIK

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yeni altyapı çalışmaları yapılan yerlerde bazı sıkıntılar oldu. Bu mazeret değil ama çok yoğun bir yağmurla karşılaştık. Belirli bölgelerde sıkıntı yaşandı ama anında müdahale ettik. Bazı yerlere yıldırımlar düştü. Jeneratörler devre dışı kaldı ama anında müdahalemizi yaptık” diye konuştu.

ALİ SAĞLIK’A CEZAİ YAPTIRIM UYGULANDI MI?

İkinci önergede yağmur sularının oluşturduğu zarara ilişkin, “Son birkaç haftada yağan yağmur ilçelerde birçok işyeri ve evin sular altında kalmasına neden olmuştur. Ayrıca altyapı sorunlarından kaynaklı yollar, parklar zarar görnüştür. Bu zararla ilgili büyükşehir belediyesi herhangi bir zarar ziyan tespitinde bulunmuş mudur?, Zarar gören vatandaşlarımıza bir yardım yapıldı mı? Ve Bu zararların sorumlusu olarak gördüğümüz İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile ilgili herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır?” şeklinde soru önergesi verildi.

BEYAZ EŞYA VE MADDİ YARDIM YAPIYORUZ

Önergeye dair konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Ali Sağlık’ı idam edecek halimiz yok. Hepimizin sorumluluğu var. AFAD bir miktar yardım yaptı ama yeterli değil. Sorun yaşayan vatandaşlarımıza Beyaz eşya yardımı yapıyoruz. Maddi zararı olan vatandaşlarımızın da hesabına kaybına ilişkin nakti yardım yapıyoruz” dedi.

İDDAALAR ARAŞTIRILSIN

Üçüncü ve son yazılı soru önergesinde ise, “Körfez sahilinde denize giren 11 yaşındaki iki çocuk denizde boğularak hayatını kaybetmiştir. Söz konusu sahilin önündeki denizin dibinde çukurlar bulunduğu, zemininde ise balçık olduğu vatandaşlar tarafından belirtilmiştir. Bu iddiaların doğru olup olmadığının tespiti, doğru ise araştırma yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

PAZAR YERİ İKİ GÜN İZMİT BELEDİYESİNİN

Büyükşehir belediyesi mülkiyetinde olan Doğu Kışlada’ki Pazar Yeri ve Otopark Alanının İzmit Belediyesine tahsis edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “ İzmit Belediyesi Perşembe ve Cumartesi günleri kullanılmasını talep ediyor. Yani Pazar kurulan günler İzmit Belediyesinin kullanımında. Kalan günlerin de büyükşehir tasarrufunda olmasını talep ediyoruz” dedi