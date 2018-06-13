Ulaşlı sakinleri “TAMAM” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Örgütü ve partinin milletvekili adayı Ebru Küçükaydın’ın önceki akşam Ulaşlı sahilinde verdiği iftar yemeği ve hemen arkasından gerçekleştirdiği Ulaşlı Mahallesi Temsilciliği açılışında mahalle sakinleri ile partililer bir araya geldi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Başkan Yardımcıları Bilgi Dehmen, Demet Karaman, Suca Omurca, Sabriye Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, partinin milletvekili adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de programa katılan isimler arasındaydı. Büyükşehir yasası ile belediye statüsünde çıkartılan Ulaşlı’nın sakinleri, CHP’lilere bölgenin eski günlerine döndürülmesini istediklerini belirtti.

KÜÇÜKAYDIN SİZİN KIZINIZ

İftar programına katılan Ulaşlı sakinleri ile tek tek sohbet eden partililer sahilde düzenlenen sokak iftarında oruç açtı. İftar sonrasında tüm katılımcılar Ulaşlı Mahalle Temsilciliği’nin açılışında yer aldı. Temsilcilik açılışında konuşan CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Ulaşlı’nın eskiden canlı bir belde olduğunu ve turizme katkılarını hatırlatarak, “Ancak Büyükşehir yasası ile daha güzel hale gelecek dedikleri Ulaşlı şu anda eski günlerini arıyor, hizmet alamıyor. Burayı bitirdiler. Ama Ulaşlı’nın artık bir avantajı var. Sizin kızınız Ebru Küçükaydın mecliste sizi temsil etmek için elini taşın altına koydu. Ona sahip çıkacağız” dedi.

RANTÇILARI DOYURUYORLAR

İşeri’nin ardından söz alan milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, “Ben burada büyüdüm. Buranın eski güzel günlerini hepimiz özlüyoruz. Ülkem için, çocuklarımız için, geleceğimiz için yola çıktım. Cumhuriyet Halk Partisi beni bağrına bastı, aday gösterdi. Ben sizin evladınızım. Sizlerin bana hayli hayli sahip çıkacağınıza inanıyorum” diye konuştu. Milletvekili Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Beldelerimizin yaşadığı sıkıntılar ortada. Adete köy gibi oldu. Hizmet gitmiyor. Halktanız dediler ancak halka dair hizmetleri yok. İstedikleri gibi bir gece de kanun çıkartıp rantçılarını doyuruyorlarken, halkı es geçiyorlar. 25 Haziran sabahı sizlerin de desteği ile bunu değiştirmiş olacağız ve güzel günlere uyanacağız” diye konuştu.

HER ALANDA GERİDEYİZ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Ulaşlı belediye olmaktan çıkartıldığında çok fazla değerini kaybetti. Ülkemiz gerek hak ve özgürlüklerin savunulması, gerek işsizlik, gerek ekonomik gelir ve bir çok alandaki dünya sıralamasında hep en gerilerde. Bu gerileme 2002 yılında başladı. 24 Haziran’da bu düzen değişecek. Hepimiz ülkemizi seven insanlarız. Farklı siyasi partilerde olabiliriz, farklı ideolojilerde olabiliriz. İnanın bu siyasi iktidarın ülkenin hayrı için yapacağı hiç bir şey yok. 24 Haziran’dan sonra siyasi iktidarın yapacağını vaat ettiği her şey sadece oy almaya yöneliktir. Yapmak isteyen ülkeyi bu duruma getirmez ve bunca zamana kadar yaptığı yanlışları da düzeltirdi. Bunlar gidici olduğunu anladıkları için sürekli ayaklarına dolanan yalanlar söylüyor. 24 Haziran’da bu düzene dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar Ulaşlı Mahalle Temsilciliği’nin açılışını gerçekleştirdi.