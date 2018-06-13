Tarhan: Sanayici vergi yükü altında eziliyor

BİRLİKTE TESPİT EDİP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ
Tarhan, “Üç senelik Milletvekilliği süresi boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli olduğum, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen tüm Kanunlarda birebir üretimin içinde olan değişkenlerin ihtiyaçlarına göre politika üretmeye çalıştım.
Temelden hep birlikte tespit edilecek sorunun, Mecliste ihtiyaçları çözecek şekilde düzenlenmesi her zaman üreticiye güç katar. Maalesef iktidar birlikte çözüm üretmek yerine üst perdeden politikalar ürettiği için sanayicimiz, küçük esnafımız ve yatırımcılarımız hâlâ bürokratik sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.” Dedi
SANAYİCİ VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR
Tarhan, “Türkiye’nin kalkınması için küçük üretim yapandan, Avrupa İhracat sıralamasında ilk sıralarda olan tüm istihdama dönük işletmelerin ve sanayi kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.
Ancak desteklenmek bir yana Sanayiciler, bir kalemden alınan 5 farklı çeşit ve dolaylı vergilerle yatırım yapamayacak seviyeye geldi.
Üretime değil, inşaata yatırım yapan anlayış devam ettiği sürece, Maalesef Türkiye’nin kalkındığını değil, daha da borçlandığını göreceğiz” dedi.
EĞİTİM SİSTEMİ ÜRETİME GÖRE ŞEKİLLENMELİ
Tahsin Tarhan, “Kocaeli’ İŞKUR’a başvurmuş 30.000 kişi var. Sanayi Sitelerindeki bir çok firmanın üretim alanında istihdam sağlayabilecek personel sayısı işe 15.000. Ancak bu kişilerin hiç biri değerlendirilemiyor. Çünkü 4+4+4 sistemi ile eğitim temelinden sarsıldı.
Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının doğrudan Organize Sanayi Bölgeleriyle, Küçük Sanayi Siteleriyle entegre olduğu, eğitimin üretimin istihdam açığını kapatacak şekilde düzenlendiği bir sisteme acilen geçilmelidir.
Üretimde ara eleman ve beyin göçü yaşamayan, sanayisi, demir yollarına, deniz yolu taşımacılığına elverişli olan, üretim girdi maliyetlerinin düşük, ihracatı yüksek olan bir kalkınma planı ile Türkiye Sanayi 4.0 Devrimin alt yapısını oluşturabilir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz