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Hürriyet: İnsan canı bu kadar ucuz değil

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yağış sonrasında kayaların yuvarlandığı Tavşantepe TOKİ Konutları’nda incelemede bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “İnsan canı bu kadar ucuz değil”

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İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda aşırı yağışlar nedeniyle zeminden kopan kaya parçaları yuvarlanarak sitenin bahçesinde bulunan demir tellere çarparak durabilmişti. Site sakinleri ve kayaların koptuğu alanda evlerde yaşayan insanlar büyük bir facianın eşiğinden dönmüştü. Olayın ardından 3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir önlem alınmaması vatandaşları isyan ettirirken, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticileri Mehmet Baştürk, İsmet Kanık ve partilileriyle bölgede incelemede bulundu.

BELEDİYE İLGİLENMEDİ

Tavşantepe Konutları yöneticisi Muhammet Türköz; “Yağışlardan sonra burada büyük bir heyelan oldu. AFAD’dan yetkili arkadaşlar geldiler. Yukarıdaki evlerle ilgili tehlike olduğu için güvenlik altına alarak mühürlediler. Çökme yaşanan yere istinat duvarı örülmesi gerekiyor. Ancak belediye bunu karşılamıyor. Heyelan yaşanan bölgenin üzerinde yaşayan insanlar çökme yaşanmasına ve evlerin mühürlenmesine rağmen hala daha orada yaşıyorlar. Ayrıca yukardaki evlerin kanalizasyonu kendi konut alanımıza geliyor. Bu konuda da belediye yetkilileri yardımcı olmuyor” açıklamasında bulundu.

İLGİLİLER İLGİSİZ YETKİLİLER YETKİSİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise konuyla ilgili olarak site yönetimi ve site sakinlerinden bilgi alarak konunun ivedilikle çözülmesi için belediyeye aktarılacağını ifade etti. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Burada görüyoruz ki insanlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Elbet kötü olaylar yaşanabilir, ama bu olaylar karşısında yapılmasını gerekeni hemen yapmak sadece belediyecilik değil insanlık görevidir. İlgililerin ilgisiz, yetkililerinse yetkisiz gibi davranmasına asla müsamaha gösterilemez. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Bu saatten sonra aynı sebeple bir kişinin canı yanması yağmurun yağmasına değil, ilgililerin vurdumduymazlığı yüzünden olacak” dedi.

Bugün 11:42 TSİ - Siyaset

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