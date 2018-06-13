Dünya Kupası heyecanı Sekapark K@bin’de yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası-2018 maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den yayınlayacak. Yaz ayları boyunca etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin hoşça vakit geçirdiği K@bin, bu yaz futbolseverleri de ağırlayacak. Rusya-Suudi Arabistan arasında 14 Haziran’da oynanacak olan Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması canlı olarak yayınlacak.
Dünya Kupası-2018 maçlarının önemli bir bölümü de Sekapark içinde yer alan K@bin’deki led ekranda yayınlanacak. Gündüz maçlarının yanı sıra, hafta içlerinde saat 21.00’e kadar devam edecek olan ve hafta sonunda ise saat 19.00’a kadar devam eden maçlar K@bin’den canlı olarak verilecek.
Hafta sonunda maçların ardından çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz