Dünya Kupası heyecanı Sekapark K@bin’de yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası-2018 maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den yayınlayacak. Yaz ayları boyunca etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin hoşça vakit geçirdiği K@bin, bu yaz futbolseverleri de ağırlayacak. Rusya-Suudi Arabistan arasında 14 Haziran’da oynanacak olan Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması canlı olarak yayınlacak.

Dünya Kupası-2018 maçlarının önemli bir bölümü de Sekapark içinde yer alan K@bin’deki led ekranda yayınlanacak. Gündüz maçlarının yanı sıra, hafta içlerinde saat 21.00’e kadar devam edecek olan ve hafta sonunda ise saat 19.00’a kadar devam eden maçlar K@bin’den canlı olarak verilecek.

Hafta sonunda maçların ardından çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler devam edecek.