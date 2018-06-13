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300 bin emekliye ikramiye yok

Hükümet SGK’lı emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye verirken, 17 özel emeklilik sandığındaki 300 bini aşkın emekli bu haktan yararlanamayacak.

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Emekliye iki bayramda biner lira ikramiye verilirken, Türkiye'de bu haktan yararlanamayan yaklaşık 300 bini aşkın emekli bulunuyor.

Ödemenin yapılmaması halinde emeklilerin aylık 166 lira kayba uğrayacağı belirtilirken özel emekli sandıklarını yıllık 300 milyon liralık ek yük korkusu sardı.

SADECE SGK'LILAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketi ile TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 300 bini aşkın emekli aylık alıyor. Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasaya göre çalışırken SGK'ya prim ödeyerek emekliliğe hak kazanan bu emeklilerin ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.

ADALETSİZLİK OLDU

SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan 300 bin kişi ise yasa kapsamına girmediği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu emekliler çalışırken primlerini özel sandıklara ödedikleri için maaşlarını SGK'dan değil kendi özel sandıklarından alıyorlar. Dolayısıyla bu emeklilere bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine SGK'nın değil sandık yönetimlerinin karar vermesi gerekiyor.

Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için büyük bir haksızlık olduğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirterek özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyorlar.

2008 yılında 3 sosyal güvenlik kurumu birleştirilirken özel sandıkların da aynı çatıda toplanmasına karar verildiğini ancak bunun sürekli ertelendiğini belirten emekliler, ya kendilerine de Hazine'den ödeme yapılmasını ya da ödeme için özel sandıklara talimat verilmesini istiyorlar Gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine Türkiye Bankalar Birliği'nin üyesi olan bankaların durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorduğu, SGK'nın ise “İkramiye konusu her sandığın kendi kararına bağlı olan bir konu. O sandıkların her biri ayrı bir SGK gibi. Parası olan, mali durumu iyi olan sandık karar alırsa ödeyebilir. Biz onlara ödeyin ya da ödemeyin diye talimat veremeyiz” yanıtı verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

Bugün 11:49 TSİ - Ekonomi

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