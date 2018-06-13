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Jandarma 179 yaşında

Jandarma 179 yaşındaJandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü nedeniyle Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Atatürk anıtına çelenk su...

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Jandarma 179 yaşındaJandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü nedeniyle Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Atatürk anıtına çelenk sundu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 179’uncu Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Komutan Vekili Salih Akbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, PTT İl Müdürü Adnan Sert, İzmit Hal Müdürü Ayhan Acar, İzmit Gar Müdürü Hüseyin Doğan, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuşturTörende İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in 179. Yıla özel mesajı okundu. Daha sonra jandarmanın tarihçesi anlatıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ise, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 179. Yılını gururla kutlamaktayız. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma genel komutanlığı kuruluşundan bu yana yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güveliğinin, kamu düzeninin sağlanmasıyla ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.

Türk milletinin teminatı olmuşturAlbay Aslan, “Bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma Türk topraklarında görev yaptığı süre boyunca Türk milletinin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü zorlu şartlarda teröristle mücadele harekatında, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içerisinde milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Her zaman ve her yerde görevimizi icra ederken yürürlükteki kanun ve nizamları kendisine rehber almakta. Her türlü çözümü hukuk düzeni içende aramaktadır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun güvenlik hizmeti sunmaktadır” şeklinde konuştu.

Bugün 11:53 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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